Theater-Intendantin spielt Miss Sophie in Baden-Baden

Die Baden-Badener Theater-Intendatin Nicola May spielt in „Dinner for One“ erstmals die Miss Sophie. Sie springt für einen erkrankten Kollegen ein.

Manchmal kommt es anders als man denkt: Weil Schauspieler Michael Laricchia am Silvesterabend beim Klassiker „Dinner for One“ nicht in die Rolle von Miss Sophie schlüpfen kann, ist kurzfristig ein Ersatz erforderlich.

Der hat sich am Theater Baden-Baden schnell gefunden: Intendantin Nicola May wird dafür auf der Bühne stehen beziehungsweise sitzen und damit die Vorstellung zu Miss Sophies 90. Geburtstag retten.

May war es auch, die das Silvester-Kultstück im Jahr 2014 erstmals im Theater an der Oos auf die Bühne brachte. Das war das Jahr, in dem sie ihre Tätigkeit in Baden-Baden begann.

Den Butler James spielt in dem rund 20 Minuten dauernden Stück dagegen wie gewohnt ein „Dinner for One“-Experte: Schauspieler Oliver Jacobs. Laut Theater gibt es für die Vorstellung noch wenige Restkarten.