Durch die Olympischen Spiele bekommt das Skateboarden immer mehr Aufmerksamkeit. Davon profitieren auch Skater in der Stadt. Trotzdem ist das Angebot an Parks eher dürftig.

„Skaten verboten“ heißt es etwa auf einem Schild an der Fieser-Brücke. Auch an anderen Orten in der Innenstadt zeigt man den Rollbrettfahrern die kalte Schulter. Stattdessen treffen sich junge Menschen regelmäßig im EurAka-Campus-Park in der Half-Pipe zum Skaten.

Auch der neue Pumptrack im Wörthböschelpark wird nach der Eröffnung von der Skater-Szene auf Herz und Nieren getestet. Zunächst rollen zwei Skater über den Asphalt. Nach und nach kommen immer mehr dazu. Am Ende sind es fast 20 Menschen mit Skateboards unter dem Arm oder den Füßen. Bei jedem Trick, Sprung oder Vorbeirauschen jubeln sie und feuern einander gegenseitig an. Passanten bleiben stehen und staunen.

Seit 2021 zählt das Skateboarden sogar zu den olympischen Disziplinen. Die Baden-Badener Skater-Szene ist über diese Entwicklung erfreut, bedauert jedoch zeitgleich das geringe Angebot in ihrer Heimatstadt. Doch Sven Pries, Geschäftsführer der EurAka Baden-Baden, plant bereits in Absprache mit den Jugendlichen eine Erweiterung des Skate-Parks auf dem Gelände.