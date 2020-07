Sonderausstellung endet: Baden-Baden zeigt die Geschichte des Badens

Sie interessieren sich für die Kulturgeschichte des Bades? Dann ist Baden-Baden ein Ziel. In der Bäderstadt endet an diesem Sonntag eine Sonderausstellung zum Thema „Körper.Blicke.Macht”.

Sonderausstellung endet an diesem Sonntag in Baden-Baden

Die große Sonderausstellung des Landes Baden-Württemberg mit dem Titel „Körper. Blicke. Macht. Eine Kulturgeschichte des Bades” wurde bereits verlängert. Jetzt steht das Ende der Schau unmittelbar bevor: An diesem Sonntag, 26 Juli, zeigen die beteiligten Museen letztmals die Exponate.

Die Sonderschau wurde in Kooperation mit dem Mucem in Marseille entwickelt, dem Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers. Sie wird an verschiedenen Orten der Bäderstadt präsentiert.

Die Staatliche Kunsthalle zeigt nicht nur Gegenstände des Alltags, wie etwa alte Barbierschüsseln, Badheizer oder Hammamsandalen, sondern auch hochkarätige Kunstwerke von Albrecht Dürer über David Hockney und Joseph Beuys.

Nach Sektionen thematisch und räumlich gruppiert, eröffnet sich so ein weitverzweigtes Beziehungsgeflecht, verspricht die Kunsthalle

Die feine Gesellschaft am Pool

Zentral für die Ausstellung im Stadtmuseum ist eine Installation von Bianca Kennedy, die im Anbau des Gebäudes gezeigt wird. Im Zentrum befindet sich ein Becken befindet, das mit transparenten Plastikbällen gefüllt ist.

Die ursprüngliche Einladung, sich in das Bällebad zu setzen, um mittels einer Virtual-Reality-Brille in einen interaktiven Raum einzutauchen, ist wegen der Corona-Pandemie nicht mehr gültig.

Im Dachgeschoss des Stadtmuseums wird das Ausstellungsthema mit dem Motiv Swimmingpool umkreist. Zu sehen sind unter anderem Fotografien der „feinen Gesellschaft” von Slim Aarons (1916-2006). Er zählt nach Museumsangaben zu den bedeutendsten amerikanischen Fotografen seiner Generation.

Die Reichen und Schönen positionierte er meist in der Art eines Stillebens in ihrer prachtvollen Umgebung.

LA8 zeigt Ausstellung „Baden in Schönheit”

Ergänzend zur Hauptausstellung in der Kunsthalle und im Stadtmuseum finden Teile der Schau etwa im renommierten Brenners Park-Hotel & Spa sowie in der der Lichtentaler Allee statt. Das Hotel beteiligt sich mit dem Werk „Nudes III“ von Daniel Dewar & Grégory Gicquel.

Die frei stehende Arbeit kann auf der Rasenfläche vor der Brunnenanlage des Restaurants Fritz & Felix am Ende der Museumsmeile bewundert werden. Noch bis zum 28. Februar 2021 zeigt das Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts (LA8) die Ausstellung „Baden in Schönheit. Die Optimierung des Körpers im 19. Jahrhundert“. Alle genannten Museum haben am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.