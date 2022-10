Über Jahrzehnte hinweg kam in der Region kaum ein junger, aufstrebender Musiker an Karl Nagel und „seinem“ Jugendorchester Baden-Baden vorbei.

Zunächst als Orchestermitglied und seit 1963 als Dirigent und Organisator hat Nagel aus dem Orchester eine Institution gemacht, die zahllosen jungen Musikern die so wichtigen Erfahrungen ermöglichte, in einem Orchester mitzuspielen.

Als Karl Nagel im Jahr 2020 verstarb, hörte gemäß seiner Verfügung auch das Jugendorchester auf zu existieren. Deshalb ist es kein Wunder, dass sofort der Gedanke an ein Gedächtniskonzert für den unermüdlichen Motor und Mentor des Jugendorchesters aufkam.

Corona hatte damals eine zeitnahe Verwirklichung verhindert. Jetzt soll es nachgeholt werden, am Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr im Weinbrennersaal.

Jugendorchester Baden-Baden spielt Konzerte auf hohem Niveau

Damit lebt das legendäre Orchester, das sich so leicht nicht mit einem anderen Nachwuchsorchester vergleichen lässt, noch einmal auf und spielt durchweg Stücke, die Karl Nagel immer besonders am Herzen gelegen haben und, die die Musiker schon entsprechend oft gespielt haben.

Viele dieser einstigen Nachwuchstalente sind heute längst professionelle Musiker, teils in sehr renommierten Orchestern. Viele andere waren dem Jugendorchester treu geblieben, auch wenn sie schon längst dem Jugendalter entwachsen waren.

Schon das machte das Jugendorchester Baden-Baden zu etwas Besonderem. Aber die entscheidende Sonderstellung von Nagels Jugendorchester hat andere Wurzeln.

Zunächst einmal gab es, wie das so ist in einem Orchester für und mit Nachwuchsmusikern, richtig gute Konzerte auf hohem Niveau, es gab aber auch, selten zwar, weniger gelungene Auftritte.

Mal bekamen junge Musiker aus der Region die für sie ungemein wichtige Gelegenheit, als Solist mit einem richtigen Orchester aufzutreten, mal verpflichtete Nagel für die Konzerte externe Solisten.

Wie Nagel Weltstars für Konzerte gewann

Und da spätestens beginnt die Sonderstellung des Jugendorchesters Baden-Baden. Wen Nagel alles zur Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester bewegen konnte, das mochte man schon damals fast nicht glauben, und es ist bis heute kaum zu fassen. Top-Weltstars wie die Geigerin Hilary Hahn oder die Pianistin Lise de la Salle waren darunter.

Wie konnte Nagel das schaffen? Er selbst sah sich zwar wohl in erster Linie als Dirigent, er war aber vor allem ein genialer Musik-Organisator.

In seinem eigentlichen Beruf als Orchestermanager des württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO) hatte er zwischen 1970 und 2003 maßgeblich dazu beigetragen, das WKO zu einem der weltweit führenden Kammerorchester weiterzuentwickeln.

Musiker fühlen sich Dirigent noch immer verpflichtet

Dazu gehörte es natürlich auch damals schon, dass er Weltstars als Solisten für das Heilbronner Orchester verpflichtete. Die Kontakte zu diesen ganz Großen der Klassik-Szene führten schließlich auch dazu, dass sich der eine oder andere berühmte Solist dazu bewegen ließ, mit dem kleinen Jugendorchester Baden-Baden aufzutreten.

Für den jungen Musikernachwuchs aus der Region Baden-Baden war die Möglichkeit, zusammen mit solchen Solisten ein Konzert bestreiten zu dürfen, natürlich ein unvergleichliches Erlebnis, das so leicht kein anderes Jugendorchester bieten kann. Das hat dann auch für den bekanntermaßen oft ruppigen, aber immer auch fürsorglichen, Umgang Nagels mit seinen Musikern entschädigt.

Das Gedenkkonzert bezeugt, dass sich diese Musiker ihrem Mentor und Förderer nach wie vor verpflichtet fühlen. Inzwischen in alle Welt verstreut, finden sie sich am Freitag und Samstag vor dem Konzert in der AOK-Klinik Korbmattfelsenhof und am Sonntagvormittag im Weinbrennersaal des Kurhauses ein, um das Programm einzustudieren.