Zuhause bleiben ist kein Muss: Zwei Premieren am Staatstheater in Karlsruhe, noch mehr klassische Musik in Baden-Baden und Bad Herrenalb sowie besondere Aktionen in zwei Museen locken auch am Oster-Wochenende.

Das Oster-Wochenende ist traditionell etwas sparsamer mit Kultur-Veranstaltungen bestückt. Vieles steht im Zeichen des Festes. Dennoch gibt es für Unternehmungslustige auch in dieser Woche wieder genug zu tun. Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen.

Ein Abschied und zwei neue Inszenierungen am Badischen Staatstheater

Im Badischen Staatstheater in Karlsruhe verabschiedet sich eine Theaterproduktion vom Spielplan, zwei neue kommen dazu. Zum letzten Mal am Samstag, 30. März, um 19 Uhr wird im Studio das Theaterstück „HIR“ aufgeführt. Die absurde Komödie des US-Autors Taylor Mac für Zuschauerinnen und Zuschauer ab 15 Jahren hat die Auflösung traditioneller Geschlechterrollen zum Thema.

Premiere feiert bereits am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr im Kleinen Haus das Stück „Effingers“ nach dem gleichnamigen Gesellschaftsroman von Gabriele Tergit. Der bereits 1951 veröffentlichte und 2019 neu aufgelegte Roman erzählt über vier Generationen die Geschichte vom Aufstieg und Fall der jüdischen Familie Effinger zwischen 1883 und dem Zweiten Weltkrieg.

Für eine weitere Premiere an diesem Wochenende gibt es erwartungsgemäß nur noch Restkarten und Stehplätze: Richard Wagners romantische Oper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“ erwacht am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr im Großen Haus zum Leben. Weitere Aufführungen des „Tannhäusers“ gibt es zum Beispiel am Samstag, 13., und Sonntag, 21. April.

Karten für alle drei Veranstaltungen im Badischen Staatstheater gibt es im Internet unter staatstheatertickets.karlsruhe.de.

Osterfestspiele in Baden-Baden

Die Osterfestspiele im Baden-Badener Festspielhaus sind bereits in vollem Gang. Drei Empfehlungen für dieses Wochenende: Streichquartette von Franz Schubert und Anton Webern sind beim Kammermusik-Konzert XI am Freitag, 29. März, um 15.30 Uhr im Weinbrennersaal des Kurhauses zu hören.

An der Violine spielen Rachel Schmidt und Raimar Orlovsky, Julia Garteman spielt die Viola und Christoph Igelbrink das Violoncello. Das Bundesjugendorchester gastiert im Rahmen der Osterfestspiele am Samstag, 30. März, um 11 Uhr im Bénazetsaal des Kurhauses. Deutschlands „Klassik-U-21“ erarbeitet ein Programm mit Mitgliedern ihres Patenorchesters, den Berliner Philharmonikern.

Zu hören ist am Samstag unter anderem Richard Strauss’ „Also sprach Zarathustra“. Noch einmal Kammermusik gibt es am Sonntag, 31. März, um 14 Uhr im Weinbrennersaal des Kurhauses mit Schuberts „Der Tod und das Mädchen“. Die Violinen spielen diesmal Helena Madoka Berg und Dorian Xhoxhi, an der Viola ist Naoko Shimizu und am Violoncello Christoph Heesch zu hören.

Tickets für diese drei und weitere Konzerte der Osterfestspiele gibt es im Internet unter www.festspielhaus.de.

Freilichtmuseum Vogtsbauernhof bietet Oster-Programm

Besucherinnen und Besucher des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach können sich am Oster-Wochenende auf ein vielfältiges Programm für die ganze Familie freuen. Am Sonntag, 31. März, und Montag, 1. April, stehen zum Beispiel die Symbole und das Brauchtum des Osterfestes im Mittelpunkt.

Auf einem Stationenweg über das Gelände werden die österlichen Bräuche erklärt. In Sonderführungen um jeweils 11 Uhr lädt das Museum zu einem Osterspaziergang zu den christlichen Zeichen in den alten Schwarzwaldhöfen ein. Von 11 bis 17 Uhr können die Gäste an beiden Tagen zusehen, wie Ostereier in sorbischer Tradition bemalt werden.

Auch eine Fahrt mit der Pferdekutsche über das Museumsgelände ist laut Veranstalter möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vogtsbauernhof.de.

Modellbautage Technikmuseum Speyer

Für Technik- und Bastelfans ist ein Ausflug ins Technikmuseum Speyer am kommenden Wochenende lohnenswert: Dort werden vom Samstag, 30. März, bis Montag, 1. April, die Modellbautage veranstaltet. Am Samstag und Sonntag ist jeweils von 9 bis 18 Uhr, am Montag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

In der Raumfahrthalle werden an diesen Tagen laut Veranstalter zahlreiche Schiffs-, Auto-, Flugzeug- und Raumschiffmodelle gezeigt. Außerdem gibt es Infostände zu Modellbauaktivitäten und Modellbauvereinen. Neben den klassischen Modellbaugenres wie Luftfahrt, Lokomotiven, oder Automobile wird auch der Science-Fiction-Bereich vertreten sein.

Der Zugang zu den Modellbautagen ist im regulären Eintrittspreis des Technikmuseums enthalten. Weitere Informationen im Internet unter www.speyer.technik-museum.de.

Musik von Bach und Cohen mit Pavel Khlopovskiy

Klassische und stilübergreifende Musik von Johann Sebastian Bach bis Leonard Cohen ist bei einem Konzert am Freitag, 30. März, um 16 Uhr im Kurhaus Bad Herrenalb, Kurpromenade 8, zu hören. In seinem neuen Programm „Oulan“ lotet der Karlsruher Gitarrist Pavel Khlopovskiy die Grenzen zwischen Barock und Ethno, experimentell und klassisch-virtuos aus.

Der Eintritt zu dem Karfreitagskonzert ist frei, um Spenden für den Musiker wird gebeten. Weitere Infos gibt es bei der Tourist-Info Bad Herrenalb unter Telefon (0 70 83) 50 05 55.