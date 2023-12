Spektakuläre Einsätze für die Feuerwehr in Baden-Baden

Keine Langeweile hatte die Feuerwehr in Baden-Baden. Sie musste unter anderem wegen einer bröckelnden Fassade ausrücken. Der Vorfall wirbelte auch den Busfahrplan in der Bäderstadt durcheinander.

Über Arbeitsmangel konnte sich die Feuerwehr in Baden-Baden am Donnerstag nicht beschweren. „Die ganze Palette“, lautete der Kommentar aus der Leitstelle in der Bäderstadt.

Allein am Morgen mussten über zehn Einsätze abgearbeitet werden. Darunter waren auch zwei spektakuläre Vorfälle. Zudem mussten eine Ölspur sowie umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste beseitigt werden.

Einer der spektakulären und eher ungewöhnlichen Einsätze war im Stadtteil Lichtental. Dort war eine Fassade an einem vor nicht allzu langer Zeit sanierten Haus abgebröckelt. Die Ursache für den Vorfall war zunächst nicht bekannt.

Bröckelnde Fassade wirbelt Busfahrplan durcheinander

Für den Einsatz der Feuerwehr, die unter anderem mit Drehleiter ausgerückt war, musste die Lichtentaler Straße gesperrt werden. Das brachte auch den Fahrplan der Baden-Baden-Linie durcheinander.

Spektakulär sah es gegen 11.30 Uhr auch in der Rheinstraße aus. Ein Pkw hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Der Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren zwei eingeklemmte Personen gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Personen das Fahrzeug aber bereits verlassen können. Die Verletzten wurden von Sanitätern erstversorgt und anschließend in die Klinik gebracht. Für die Unfallaufnahme war die Rheinstraße gesperrt.