Gegen ein Mitglied des Gemeinderates der Stadt Baden-Baden wurde jetzt ein Strafbefehl mit einer Verurteilung zu einer Gesamtgeldstrafe von 50 Tagessätzen erlassen. Dies teilen die Staatsanwaltschaft Baden-Baden und das Amtsgericht Baden-Baden mit.

Ukrainische Autos in Baden-Badener Tiefgarage mit „Fuck UA“ und Hakenkreuz beschmiert

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, am 7. Januar und 23. März 2023 auf jeweils ein Fahrzeug mit ukrainischem Kennzeichen, das in der öffentlichen Bädertiefgarage in Baden-Baden parkte, mit einem Faserstift großformatig den Text „Fuck UA“ sowie ein Hakenkreuz geschrieben zu haben.

Einer der Geschädigten stellte wegen der damit bezweckten Beleidigung Strafantrag. Deshalb wurde der Strafbefehl wegen zweier Vergehen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, in einem Fall in Tateinheit mit Beleidigung, erlassen.