Eine Zeitreise durch die Geschichte der Geigenkunst erlebten am Donnerstag 2.500 Besucher im ausverkauften Festspielhaus Baden-Baden. Das Trio um den Star-Geiger David Garrett begeisterte mit seiner „Iconic“-Tour.

Da fliegen die Finger über die Saiten der Guarneri del Gesù. Da tanzt der Bogen übers Griffbrett. Schlag auf Schlag folgt eine Klassik-Perle nach der anderen. Gebannt lauscht das Publikum den Meisterstücken, die dem elektrisch verstärkten Instrument entströmen. Mal zart und schmachtend, mal stürmisch, feurig und rasant erzählen sie von Liebe, Sehnsucht und Leidenschaft.

Eine Hommage an die großen Violinisten des 20. Jahrhunderts erwartete die Besucher am Donnerstag im ausverkauften Festspielhaus. Das David Garrett Trio setzte dort vor 2.500 begeisterten Fans seine „Iconic“-Tour fort, auf der der Stargeiger dem Goldenen Zeitalter der Geigenkunst und Virtuosen wie Jascha Heifetz, Fritz Kreisler und Yehudi Menuhin seine Reverenz erweist.

Im Saal herrscht gespannte Erwartung, bevor Garrett mit leichter Verspätung in dunklen Jeans, T-Shirt und Blazer unter tosendem Beifall die Bühne betritt. Zu seinen Füßen brennen 100 Kerzen. Die langen Haare hat er wie gewohnt zum Zopf gebunden, sein Instrument hält er in Händen wie einen kostbaren Schatz. Inspiriert von den legendären Virtuosen, die ihn schon als Kind faszinierten, spielt er Vivaldi, Dvorák, Gluck, Kreisler, Raff, Mozart und Schuman in neuen Arrangements.

Zwischen den Stücken beantwortet er Fragen seiner Fans und erzählt die eine oder andere Anekdote. Begleitet von dem Gitarristen Franck van der Heijden und Rogier van Wegberg am Bass, serviert der 42-Jährige dem Publikum Musik aus Barock, Klassik und Romantik. Auch Impressionistisches, Irisches und Andalusisches hat er im Gepäck. Virtuos zieht Garrett das Publikum von der ersten Minute an in seinen Bann.

Hingebungsvoll interpretiert er die „Mélodie“ aus Glucks „Orpheus und Eurydike“. Bei Vivaldis „Winter“ aus den Vier Jahreszeiten meint man, passend zum aktuellen Wetter, die Schneeflocken fallen zu hören. Einen Riesenapplaus erntet Garrett mit Saint-Saëns’ „Danse macabre“, bevor er mit zarter Melancholie dessen klangvolle Romanze „Der Schwan“ zu Gehör und mit Raffs romantischer „Cavatina“ seine Geige zum Singen bringt.

Begleitet von Bravo-Rufen und verzücktem Johlen spannt der Star-Geiger den Bogen von Mozarts schmissig-heiterem „Rondo Alla Turca“ über Schumans sehnsuchtsvolle „Träumerei“ bis zu Schuberts berührendem „Ave Maria“.

Begeistert feiern die Besucher das stürmische „Sommer“-Klanggewitter aus Vivaldis Vier Jahreszeiten. Den krönenden Schlusspunkt setzt Garrett mit Grigoraș Dinicus „Hora staccato“, dem er als Zugabe das italienische Partisanenlied „Bella Ciao“ folgen lässt. Das Publikum klatscht begeistert mit.

Die Rückkehr des brillanten Crossover-Pioniers zu seinen klassischen Wurzeln hat offensichtlich überzeugt. Das zeigt der tosende Applaus, mit dem das Publikum den Künstler nach zwei Stunden verabschiedet. Dass die Orchesterbegleitung nur aus den Lautsprechern kam, störte keinen.

Ein Besucher aus der Nähe von Stuttgart hätte es jedoch schön gefunden, wenn zwischendurch auch Garretts Mitstreiter als Solisten hätten glänzen dürfen. „Ein Wettstreit zwischen Geige und Gitarre bei Albeniz‘ Asturias hätte mir gut gefallen“, sagte er. „Aber man kann nicht alles haben. Das Konzert war toll.“