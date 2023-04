Das läuft Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Anders funktioniert in Uganda sowieso nichts. Gerade mit Blick auf die Behörden braucht man unglaublich viel Geduld. Mir stehen denn auch noch einige Gespräche bevor. Es gilt zum Beispiel, steuerliche Fragen zu klären. Doch zurück zur geplanten Schule: Der Brunnenbau ist abgeschlossen, ein Wärterhäuschen steht. Wir möchten erst nur eine Primary School mit sieben Klassen bauen, ebenso Unterkünfte für Lehrer und Gäste sowie WC und Küche; Architekt und Bauingenieur feilen noch an den Details. Der pädagogische Ansatz soll sich vom hier üblichen, sehr stressigen Schulalltag mit purem Auswendiglernen unterscheiden. Von Kosten in Höhe von 350.000 Euro sind bisher 100.000 Euro gedeckt, darin ist der später geplante Anbau einer Secondary School noch nicht enthalten. Wir sind in jedem Fall zuversichtlich, weitere Sponsoren zu gewinnen. Mit dem Anpflanzen eines Gemüse- und Obstgartens auf dem Areal, das uns gratis überlassen wurde, haben wir schon begonnen, um Lebensmittel aus eigenem Anbau zu produzieren. Die Dorfbewohner – die Schule ist rund 150 Kilometer von Kampala entfernt – sollen von Beginn an aktiv ins Projekt einbezogen werden. Wir werden außerdem schauen, wie wir Lehrkräfte für den entlegenen Standort gewinnen. Als verantwortliche Farmer denken wir an Shines Eltern. Es wäre toll, wenn wir der fünfköpfigen Familie so auch finanziell Sicherheit schenken und sie wieder vereint wäre.