Lange Reise in den Süden: Störche verlassen ihre Nester in Baden-Baden

Nach so einem nass-kalten Sommer machen sich nicht nur Touristen auf den Weg in den warmen Süden. Seit Mitte August finden sich in Baden-Baden junge Weißstörche in Reisegrüppchen zusammen und fliegen zum Überwintern von Deutschland über Frankreich nach Spanien und manchmal sogar bis Afrika.

Ihre Storchen-Eltern hatten es bisher noch nicht so eilig. Aber auch sie werden in den nächsten Tagen ihren Langstreckenflug starten. Einer, der die weiß-schwarz gefiederten Zugvögel vor allem im mittelbadischen Raum im Blick hat, ist Stefan Eisenbarth.

Der Storchen-Beauftragte der Vogelwarte Radolfzell, der auch für die hiesige Region zuständig ist, engagiert sich seit Jahren für den Artenschutz und beobachtet das Verhalten der Störche genau. Wo es ihm gelingt, beringt er sie und dokumentiert deren Flugrouten für Forschungszwecke.