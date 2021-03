Anfänge des SWR

Südwestfunk sendete am 31. März 1946 erstmals aus Baden-Baden

Vor 75 Jahren, am 31. März 1946, startete in Baden-Baden das regelmäßige Hörfunkprogramm des Südwestfunks. Die BNN blicken zurück auf die Anfänge des SWR und schauen, was sich derzeit am Fremersberg tut.