Zwei Ankleiderinnen helfen den Schauspielerinnen

Rekordverdächtig: 184 Kostümwechsel in einem Stück am Theater Baden-Baden

Insgesamt 184 Kostümwechsel in nur einem Stück. Das ist rekordverdächtig. Am Theater Baden-Baden unterstützen in „Stolz und Vorurteil“ zwei Ankleide-Helferinnen die fünf Schauspielerinnen.