Totalschaden: Baden-Badener Holzhütte geht in Flammen auf

Die Baden-Badener Feuerwehr hat am Donnerstag einen Brand im Stadtteil Lichtental gelöscht. Allerdings war die betroffene Hütte nicht mehr zu retten und erlitt einen Totalschaden, teilte die Feuerwehr mit. Sie hatte den Notruf gegen 19.30 Uhr erhalten.

Brandnester im Heu

Zu diesem Zeitpunkt stand die Hütte im Gewann Roter Rain in der Nähe der Haimbachstraße bereits vollständig in Flammen. Immerhin gelang es den Einsatzkräften noch, eine Ausdehnung des Feuers zu verhindern. Sie zogen dafür unter Atemschutz das in der Hütte gelagerte Heu auseinander. So konnten sie die Glutnester löschen.

Insgesamt dauerte der Feuerwehreinsatz bis 23 Uhr an. Die Ursache für den Brand und die Schadenshöhe sind noch unklar.