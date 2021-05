Unbekannte brechen in Baden-Badener Juweliergeschäft ein

Unbekannte sind am Mittwochmorgen bei einem Juwelier in der Lichtentaler Straße eingebrochen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei haben zwei Täter gegen 2 Uhr ein Loch in das Schaufenster geschlagen und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Danach flüchteten sie in einem dunklen Kombi-Fahrzeug in Richtung Lichtental. Vermutlich befand sich in dem Wagen noch ein dritter Täter.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer (07221) 68 00 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu wenden.