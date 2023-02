Wohl in der Nacht zum Sonntag ist die Pop-up-Ausstellung zum Welterbe auf der Fieserbrücke in der Baden-Badener Innenstadt beschädigt worden. Einer der vier Infowürfel wurde offenbar von Unbekannten umgeworfen.

Dabei ist die Holzkonstruktion auch beschädigt worden. Die Polizei bestätigte am Sonntag auf Nachfrage, dass es am Morgen einen Einsatz gegeben habe.

Der Schaden sei dem Polizeirevier gemeldet worden, die Beamten seien vor Ort gewesen und hätten den Sachverhalt aufgenommen. Details wurden nicht genannt.

Gemeinderat von Baden-Baden entscheidet im März über Welterbe-Besucher-Zentrum

Die Pop-up-Ausstellung war im August 2021 eröffnet worden. Titel der Schau, die seither unter freiem Himmel gezeigt wird: „Baden-Baden: Das Welterbe in der Sommerhauptstadt Europas erleben“.

Im Juli 2021 war die Entscheidung des Unesco-Welterbekomitees zur Aufnahme der „Great Spa Towns of Europe“ in die Welterbeliste gefallen. Damit wurde Baden-Baden als siebte Unesco-Welterbestätte in Baden-Württemberg gewürdigt.

Bei der Eröffnung der Ausstellung hieß es, diese habe „Übergangscharakter“, bis ein Besucher-Zentrum für die neue Welterbestätte in Baden-Baden eingerichtet sei. Das wird voraussichtlich im bisherigen Museum LA8 an Beginn der Museumsmeile in der Lichtentaler Allee entstehen. Darüber wird der Gemeinderat in der Sitzung am Montag, 27. März entscheiden.