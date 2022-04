Polizei sucht Zeugen

Versuchter Einbruch in Bahnhofsbuchhandlung am Bahnhof Baden-Baden

Hatte da jemand Lust auf ein gutes Buch? Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag versucht, in die Buchhandlung im Bahnhof in Baden-Baden einzubrechen. Sie scheiterten aber am Fenster...