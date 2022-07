Willkür bei Knöllchen?

Vorwurf von Baden-Badener Stadtrat: Parkplätze in der Weststadt werden schärfer kontrolliert als andere

Gibt es Stellen in Baden-Baden, an denen der Gemeindevollzugsdienst (GVD) besonders scharf kontrolliert und andere, an denen bei Parkverstößen weggeschaut wird? Stadtrat Werner Schmoll vermutet das - Bürgermeister Roland Kaiser widerspricht.