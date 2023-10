Debatte um Wanderfalkenschutz

Warum der Petitionsausschuss des Landtags den Battert in Baden-Baden besucht

Das Kletterverbot an der Badener Wand am Battert in Baden-Baden ist umstritten. Eine Kommission des Petitionsausschusses hört Befürworter und Gegner an. Was kommt bei dem Ortstermin heraus?