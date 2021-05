Warum die Merkurbahn trotz Corona-Pause fast täglich unterwegs ist

Auch in der Corona-Zwangspause absolviert die im Vorjahr für knapp acht Millionen Euro sanierte Merkurbergbahn regelmäßige Bewegungsfahrten mit einer Person. Ansonsten gilt: Zu ist zu. Ausnahmen für Familien gibt es nicht.

„Wer rastet, der rostet“, sagt der Volksmund und bezieht diese Redensart hauptsächlich auf Personen. Allerdings gilt das Sprichwort natürlich genauso für Maschinen oder Fahrzeuge. Im Corona-Lockdown steht vieles von dem still, was die Menschen und ihr Leben sonst buchstäblich bewegt.

Auch die für knapp acht Millionen Euro im Vorjahr sanierte Merkurbergbahn steht mehr oder weniger auf dem Abstellgleis.

Weit und breit kein Mensch in Sicht. Kaum geöffnet und schon wieder geschlossen. Nach ihrem Neustart am 8. Juni legt sie seit dem 16. Dezember eine pandemiebedingte Zwangspause ein. Seither ist sie quasi in der Warteschleife.