Kurgarten in Baden-Baden wird beim Kurparkmeeting zur Party-Meile

Heimspiel: Das dürfte der Auftritt am Sonntag, 27. August, 12 Uhr, für die HM Big Band. werden. HM steht für Halberstunger Musikanten. 21 davon bilden die Big Band, die aus Baden-Badens Nachbarort anreist. Das Programm verspricht einen modernen Big-Band-Sound mit Swing-Klassikern der 40er-Jahre, Funk, Jazz, Pop und Balladen.

Schauspielerin und Sänger: Premiere in Baden-Baden feiert der australische Sänger Kieron mit seiner Band in Baden-Baden am Montag, 28. August, 19 Uhr. Er interpretiert Songs von Metallica, Michael Bublé und anderen. Für die Einlage „Poetry Motion“ (21 Uhr) kommt eine nicht nur in Baden-Baden bekannte Schauspielerin mit auf die Bühne. Alexandra Kamp ist in der Bäderstadt aufgewachsen. Ihr Vater Peter Kamp, besser bekannt als Sänger und Schauspieler Peter Griffin, rief in den 90er-Jahren mit der Jockey-Party den Vorläufer des Kurparkmeetings ins Leben.

Eagles und Lady Gaga: Ein breites Repertoire hat die junge Sängerin Michele Mahn (Dienstag, 16 Uhr) aus der Ortenau. Sie war im TV bei „The Voice Kids“ dabei und singt regelmäßig im Restaurant von Brenners Parkhotel & Spa in Baden-Baden und im Europapark in Rust.

Zappelbuxe: Schon der Name macht neugierig. Die fünfköpfige Band aus der Ortenau vereint auf der Bühne zwei Generationen. Sie spielen am Samstag, 2. September, 16 Uhr, Popsongs einfach funky. Zappelbuxe steht für „Hose wackle lasse“. Das steht in der Band-Info.