In Baden-Baden fällt der Startschuss für einen der längsten Weihnachtsmärkte aller Zeiten. Der Budenzauber öffnet an diesem Donnerstag. Worauf können sich Besucher freuen?

Leckereien unterschiedlichster Art verspricht der Christkindelsmarkt in Baden-Baden. Baumkuchen, ofenfrische Kekse, kandierte Nüsse, Flammkuchen oder einfach eine Bratwurst – wem läuft da nicht das Wasser im Munde zusammen?

Das Warten auf die kulinarischen Köstlichkeiten und vieles mehr hat jetzt ein Ende: An diesem Donnerstag geht es los. Viele fiebern dem offiziellen Auftakt um 18 Uhr regelrecht entgegen.

Buden auf dem Christkindelsmarkt in Baden-Baden öffnen vor der offiziellen Eröffnung

Doch der eigentliche Startschuss für den Christkindelsmarkt fällt schon um 11 Uhr. Ab dieser Zeit dürfen die Buden öffnen, bestätigt eine Sprecherin des Veranstalters.

Auch einer der prominentesten Baden-Badener freut sich auf den Budenzauber. Der Sänger und Entertainer Marc Marshall wird große und kleine Besucher und Besucherinnen um 18 Uhr bei der Eröffnung auf den Weihnachtsmarkt im Kurgarten und in den Kurhaus-Kolonnaden einstimmen.

Frei von Sorgen ist der Unterhaltungskünstler und musikalische Botschafter der Bäderstadt angesichts vieler Krisenherde in der Welt nicht. Dieses Gefühl teilt er mit vielen anderen Zeitgenossen.

„So ernst, wie es jetzt ist, hat es unsere Generation selten erlebt“, sagt der 60-Jährige ganz offen. Konflikte wie der anhaltende Krieg in der Ukraine oder die Kämpfe im Gaza-Streifen beschäftigen auch ihn.

Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf der Himmelsbühne (Konzertmuschel im Kurgarten) soll aber ein fröhliches Ereignis werden. Alltagssorgen und Krisen können dann vorübergehend in den Hintergrund rücken. „Wir Künstler sollen ja die Menschen aus der Realität in die Träume führen“, sagt Marshall.

Junge Geigerin musiziert zur Weihnachtsmarkt-Eröffnung in Baden-Baden

Dafür hat er mit der aus Aserbaidschan stammenden Geigerin Farida Rustamova eine Meisterin am Streichinstrument an seiner Seite. Die junge Frau studierte an der Musikhochschule in Karlsruhe.

Mit dabei ist zudem der Pianist von Marshall, René Krömer. Der war unter anderem schon als Keyboarder mit Udo Jürgens auf Tour.

Kein Unbekannter in der Bäderstadt ist zudem Holger Bronner, erster Trompeter der Baden-Badener Philharmonie. Im Repertoire hat das Quartett Traditionelles zu Weihnachten und Stücke, die nicht auf Anhieb mit dem Fest der Liebe in Verbindung gebracht werden.

„Die passen aber zur Stimmung“, sagt Marshall zu seiner Auswahl. Das Lied „Als ich ein Kind war“ aus der Feder von Krömer wird dabei erklingen. Lieder zum Mitsingen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Der Christkindelsmarkt in Baden-Baden zählt zu den schönsten seiner Art. Marshall weiß um diese Besonderheit. „Wenn ich auf Weihnachtstour bin, werde ich oft darauf angesprochen.“

Weihnachtsmarkt Baden-Baden ist ein Wintermagnet

Die Touristiker wissen das ebenfalls. Viele Gäste kommen wegen dieses Events in der Stadt. Sie kombinieren es mit dem Besuch von kulturellen Veranstaltungen im Festspielhaus, im Theater oder dem Museum Frieder Burda.

Das erste Weihnachtsmarkt-Wochenende in Baden-Baden ist wegen des Totensonntags am 26. November etwas kürzer als die darauffolgenden. Am kirchlichen Gedenktag für die Verstorbenen bleiben die Buden geschlossen. Dafür gibt es aber an diesem Freitag und am Samstag das tägliche musikalische Begleitprogramm.

Den Auftakt gestaltet am Freitag von 18 bis 20 Uhr der Pforzheimer Singer-Songwriter Jonas Gavrill. Der 22-Jährige ließ sich von der bekanntesten Band seiner Heimatstadt, Fool’s Garden („Lemon Tree“), und von James Blunt sowie den Beatles beeinflussen.

Am Samstag (18 bis 20 Uhr) steht die badische Band Four and the Box auf der Himmelsbühne. „Das ist unsere Premiere auf dem Christkindelsmarkt“, sagt Gitarrist und Sänger Christian Rönspies aus Steinbach.

Das Quartett um Sängerin Tamara Meseck covert Hits und Songperlen aus den vergangenen vier Jahrzehnten. Die Band tritt mit einer Groove-Box auf. So werden die akustischen Coverversionen auch tanzbar.

Eisarena auch am Totensonntag geöffnet

Wer neben dem Besuch des Christkindelsmarktes Lust auf eine wintersportliche Betätigung hat, kann sich aufs Eis wagen. Nur wenige Gehminuten vom Budenzauber entfernt lockt am Augustaplatz die Eisarena.

Die Eisbahn hat im Jahr ihrer 17. Auflage erstmals ein Dach bekommen. Die Zeltkonstruktion soll dazu beitragen, beim Betrieb der Eisfläche Energie zu sparen. Am Totensonntag öffnet die Bahn von 13 bis 20 Uhr. Die Eisarena ist bis einschließlich Sonntag, 7. Januar, in Betrieb. Der Christkindelsmarkt endet am Samstag, 6. Januar.