Nach vier Jahren pandemiebedingter Pause findet am Samstag, 4. November, zum zweiten Mal die Nacht der Roten statt. Erstmals wird die Veranstaltung rund um den edlen Saft der roten Trauben in Neuweier im Sankt Michaelsheim stattfinden.

Das abendliche Weinarrangement ist eine von vier größeren Veranstaltungen für die kommenden drei Monate bis Jahresende im Rebland. Diese werden von den örtlichen Vereinen und Institutionen organisiert.

Dem Vorsitzenden des Fördervereins Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland, Klaus Bloedt-Werner, zufolge, hätten die unter dem Vereinsdach organisierten Winzer sofort zugesagt, das Weinevent zu organisieren.

Bereits bei der Premiere im November 2019 konnten die hiesigen Weinbaubetriebe die Weinmesse gemessen am Besucherandrang als Erfolg verbuchen.

Die Rotweinpräsentation zog mehr als 500 Gäste aus der Region an und bedeutete eine ungewöhnliche, aber publikumswirksame Wein-Visitenkarte des Reblands.

Brettlmarkt steigt in der Yburghalle

Einen seltenen, musikalischen Hörgenuss wird am 15. Oktober die in Neuweier lebende Profigitarristin, Véronique van Duurling, in der Pfarrkirche im Nachbarort Eisental mit ihrem neuen Programm „Gala of Sounds“ bieten.

Beginn ist um 18 Uhr. In sportlicher Hinsicht wird am Sonntag, 22. Oktober, der Varnhalter Ski-Club Yburg mit dem Brettlmarkt in der Yburghalle in Varnhalt die Wintersportsaison einläuten.

Über 80 Beschicker beim Katharinenmarkt in Steinbach

Die Großveranstaltung des Jahres in Steinbach heißt Ende November Katharinenmarkt. Von frühmorgens, bis zum frühen Abend werden am Mittwoch, 29. November im Steinbacher Städtl und in der Grabenstraße mehr als 80 Beschicker ihre Stände aufbauen.

Für viele Familien in Steinbach ist es Tradition, sich an diesem Tag zu treffen und in die Gaststätten einzukehren.

Oft verbinden Berufstätige einen Bummel über den Markt mit einem Treffen unter Kollegen. Als fester Bestandteil zählt zum Markt der traditionelle Bollweck und Glühwein.

Weihnachtsmarkt in Steinbach

Am Samstag, 16. Dezember, steht sodann der nächste Markt in Steinbach an, der Weihnachtsmarkt.

Im vergangenen Jahr hatte dieser auf dem neuen Festplatz zwischen Schule, Stadthalle und Bühnengebäude ein großes Publikum angelockt. Auch in diesem Jahr wird er den neuen Festplatz in ein weihnachtliches Ambiente versetzen. Ob der Essensstand des Sportrings Yburg auch diesmal restlos ausverkauft sein wird?

Varnhalter Winzerbuben servieren musikalische Geschenke

Musikalische Weihnachtsgeschenke bescheren seit etlichen Jahren die Varnhalter Winzerbuben am dritten Adventswochenende.

Winterzauber nennt sich das Weihnachtskonzert, das für den Musikverein die Konzertveranstaltung mit anspruchsvollen und gediegenen Melodien darstellt. Hierzu laden die Winzerbuben am Samstag, 16. Dezember, in die Yburghalle ein.

Wenige Tage vor dem vierten Advent, am Dienstag, 19. Dezember, zaubern die Musiker des Musikvereins Neuweier warme Weihnachtsweisen in den Hof von Schloss Neuweier. Beide Weihnachtskonzerte sind schon viele Jahre im Rebland Tradition.

Seniorenfeiern an den ersten drei Adventssonntagen

Erstmals nach drei Jahren werden in diesem Jahr wieder an den ersten drei Adventssonntagen die Seniorenfeiern stattfinden. So findet am Sonntag, 3. Dezember, die erste Seniorenweihnachtsfeier in Neuweier in der Turn- und Festhalle statt.

Am Sonntag, 10. Dezember, sind die Senioren aus Varnhalt in die Yburghalle geladen und am Sonntag darauf, 17. Dezember, werden die Senioren in Steinbach in der Meister-Erwin-Halle in weihnachtlicher Stimmung feiern.

Organisiert werden die Seniorenfeiern von der Ortsverwaltung. Seit mehr als 50 Jahren sind sie Tradition. Die Kinder der örtlichen Kindergärten und Schulen sowie Chöre und Musikvereine begleiten die Seniorennachmittage musikalisch.