Ergebnis einer Studie liegt vor

Wie die Menschen in Baden-Baden den Tourismus in ihrer Stadt bewerten

Sehen die Baden-Badener Bürger den Tourismus in ihrer Stadt eher positiv oder negativ? Eine repräsentative Umfrage gibt Aufschluss darüber, wie die Akzeptanz in der Tourismus-Hochurg an der Oos ausfällt.