Wieso der Baden-Badener Mängelmelder manchmal Mängel hat

Wohin mit dem Hundekot? Gassigeher in Baden-Baden haben nur noch wenige Probleme mit der Entsorgung. Rund 100 Hundetoiletten wurden im gesamten Stadtgebiet aufgestellt – sie bestehen aus einem Beutelspender und jeweils einem dazugehörigen Papierkorb.

Auch auf der Schweigrother Matte in der Cité steht so ein Teil am unteren Eingang – und am oberen Ende der Grünanlage findet sich ein weiterer Mülleimer.

Doch der ist wochenlang nicht geleert worden. Die Stadtverwaltung ist im Januar und Februar von mehreren Bürgern auf das Problem hingewiesen worden. Alleine beim sogenannten Mängelmelder der Stadt Baden-Baden gibt es dazu drei Einträge. Behoben wurde das stinkende Problem aber nicht.

Weit über 100 Einträge im Mängelmelder der Stadt

Der Mängelmelder ist ein Portal auf der Homepage der Stadt, bei dem man Hinweise auf alle möglichen Probleme hinterlassen kann, damit diese behoben werden können.

Schlaglöcher, kaputte Straßenlaternen, wilde Müllablagerungen, falsch parkende Autos – alles, wovon der Baden-Badener glaubt, dass man es im Rathaus wissen sollte, kann dort gemeldet werden.

Weit über 100 Einträge finden sich dort aktuell. „Wir freuen uns natürlich, dass die Möglichkeit gut angenommen wird, da es unsere Arbeit erleichtert“, sagt Stadt-Pressesprecher Jonas Sertl, dessen Dienststelle das Meldeportal betreut.

Meist kümmern sich die städtischen Mitarbeiter der verschiedenen Fachbereiche auch recht zeitnah um die Einträge und haken diese dann für alle Nutzer des Portals als „erledigt“ ab. Manchmal jedoch hat auch der Mängelmelder seine Mängel – und dann klappt das nicht.

Wir bemühen uns künftig, schneller zu aktualisieren. Jonas Sertl

Stadt-Pressesprecher

Jonas Sertl weiß das. „Gelegentlich kommt es zu Problemen mit der Software“, sagt er. Dann wird ein Problem zwar behoben, der Eintrag im Mängelmelder bleibt aber unverändert. „Hierfür stehen wir in Kontakt mit dem Softwareanbieter.“

Oftmals werde ein Problem auch auf verschiedenen Wegen an die Stadtverwaltung herangetragen – also beispielsweise per Telefon, Mail und über den Mängelmelder. Auch dann könne es sein, dass die Aktualisierung des Mängelmelders nicht zeitnah erfolge, obwohl das Problem längst behoben sei. „Wir bemühen uns künftig, schneller zu aktualisieren“, sagt Jonas Sertl.

Im Falle des überquellenden Mülleimers auf der Schweigrother Matte freilich war das anders. „Der Mülleimer wurde tatsächlich nicht geleert“, räumt der Stadt-Pressesprecher ein. Der Mangel sei zwar erfasst worden. Das beauftragte Unternehmen habe den Papierkorb aber nicht geleert.

Der Papierkorb ist leer – die Mängelmeldung gibt es trotzdem noch

Als Grund gibt Jonas Sertl an, dass der Tannenweg, über den man den fraglichen Papierkorb erreichen kann, wegen Baumfällarbeiten gesperrt gewesen sei. Das war nach Informationen dieser Redaktion nur im Januar der Fall. Doch der Stadt-Pressesprecher kündigte an: „Es wird jetzt ein anderes Fahrzeug eingesetzt, das über den Fußweg anfahren kann.“

Das ist wohl kürzlich auch passiert. Der Papierkorb ist leer. Und auch der Mängelmelder zeigt das Problem mittlerweile als „erledigt“ an.