Mit der Fertigstellung des „Jardin du Soleil“ wird eines der kommunalpolitisch umstrittensten Bauprojekte der vergangenen Jahre realisiert. Obwohl das Gebiet bereits in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts als Baufläche vorgesehen war, hatte die Planung immer wieder hohe Wellen geschlagen.

Ursprünglich hatte die Stadt über ihre Tochtergesellschaft GSE zusammen mit der Idealwohnbau das Projekt gemeinsam schultern wollen und dazu eine bereits existierende OHG für das Vincentius-Projekt umfirmiert. Das Gelände gehörte früher der katholischen Gesamtkirchengemeinde, die es wiederum an die OHG verkaufte und mit dem Erlös in der Cité ein neues Pflegeheim baute.

Dann wurde es turbulent, denn der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim untersagte der städtischen Tochter GSE mit Hinweis auf die baden-württembergische Gemeindeordnung die Beteiligung an der OHG. In der Folge plante die Ideal-Wohnbau, inzwischen jetzt Mussler-Gesamtplan, das Projekt alleine weiter. Kurze Zeit später scheiterte ebenfalls vor dem Verwaltungsgerichtshof eine Normenkontrollklage eines Anwohners gegen die Pläne.

Kommunalpolitisch war das Projekt im Übrigen immer wieder mit der Forderung nach sozialem Wohnbau angegriffen worden.