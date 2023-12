Praxis in exklusiver Umgebung

Zahnmediziner aus Baden-Baden will mit Buch Angst vor dem Zahnarzt nehmen

Als Kind flößte ihm ein Zahnarztbesuch Angst ein. Deshalb ist Marcus Beschnidt Zahnarzt geworden. Der Zahnmediziner mit Praxis in exklusiver Umgebung in Baden-Baden will mit einem Buch Lust auf Zahnarzt machen.