Zwei neue Baugebiete: Sandweier rechnet mit bis zu 500 Neubürgern

In Sandweier tut sich was. Dort wurden zwei neue Baugebiete ausgewiesen. Eins davon, „Stöcke Nord“ wird bereits bebaut. Für das andere, „Iffzer Weg“, muss noch ein neuer Bebauungsplan erstellt werden.

Wie in vielen Kommunen ist auch in der Kurstadt Bauland knapp. Um dem steigenden Bedarf und der Nachfrage nach Wohnraum jedoch nachkommen zu können, haben die Stadtplaner bereits Flächen im Visier, auf denen in den nächsten Jahren gebaut werden könnte.

Zwei neue Baugebiete in Sandweier

Diese unterliegen dem kommunalen Wohnbauflächenmanagement. Das bedeutet, dass vielversprechende Flächen einer Priorisierung unterzogen werden. Im Stadtteil Sandweier gibt es gleich zwei Gebiete, die sich für eine neue Bebauung eignen.