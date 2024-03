Bei der großen Ostereiersuche in Baden-Baden locken Gewinne

„Hm, ganz schön viele Menschen.“ Der Osterhase rümpft seine Fellnase und rückt die dunkle Sonnenbrille zurecht. Bei seinem Erholungsurlaub in Baden-Baden möchte er gern inkognito bleiben. „Was Emma Watson gelingt, schaffe ich schon lange“, sagt er.

Das einzige Problem beim Wunsch nach Anonymität sind die langen Hasenohren. Aber die kann er ja gekonnt unter einer unauffälligen Wollmütze verstecken. Auch das hat der prominente Baden-Baden-Besucher den Filmstars abgeschaut. Genau wie die noble Unterkunft, in der er nächtigt.

In einem bekannten Grandhotel ist er seit Jahren Stammgast. Er checkt stets unter falschem Namen ein. Nach Informationen dieser Redaktion nutzt er für solche Gelegenheiten das Pseudonym „Bugs Bunny“. Bestätigt sind diese Informationen allerdings nicht.

Gleich nach den ersten Metern erwartet den Osterhasen in Baden-Baden eine Baustelle

Ganz im Gegenteil zur Baden-Baden-Begeisterung von Herrn Osterhase, die ist kein Geheimnis. Weil er in der Kurstadt ohnehin immer direkt vor „seinem“ Feiertag noch ein bisschen Urlaub macht, hat er sich von unserer Redaktion auch wieder zu einem Sondereinsatz überreden lassen. Exklusiv für unsere Leser versteckt er Eier.

Doch diesmal gestaltet sich diese Mission etwas schwieriger. Gleich nach den ersten Metern stößt unser Hase auf einen Bauzaun. „Wo ist denn die Schillerbrücke hingekommen?“, will er wissen. „Und warum kann ich nicht auf dem Weg entlang der Oos weiterhoppeln? Dort in der Allee lassen sich doch immer besonders schöne Osternester bauen!“

„Ach so, ein Neubau? Und viele sind unzufrieden mit der Umleitung?“ Der Osterhase nickt wissend mit dem Kopf, als er erfährt, was da los ist. „Das ist auch ganz schön viel auf einmal“, findet er. Da werde doch auch noch eine Straße ganz in der Nähe saniert. „Hieß die nicht Maria-Viktoria-Straße?“

Er klopft ungeduldig mit einer seiner großen Pfoten auf den Boden. „Na, ein Hindernis ist doch auch immer eine Chance. Und zwar als Versteck. Das habe ich mal in einem Osterhasenkalender gelesen“, meint er schließlich. Und hängt flugs ein paar Eier an den Brücken-Bauzaun, bevor er in Richtung Umleitung hoppelt.

Danach genießt er doch noch die Idylle der blühenden Allee und versteckt fleißig Eier. Sein Korb hat sich schon ein wenig geleert, als der Hase das historische Hirtenhäuschen erreicht. „Ich habe gehört, hier soll es Kaffee geben. Eine kleine Pause täte mir jetzt gut“, sagt er, und lässt sich auf ein Bänkchen fallen.

Er grummelt ein bisschen in seine Schnurrhaare, als er hört, dass der geplante Kiosk noch nicht eröffnet worden ist. „Nächstes Jahr komme ich wieder. Dann sind die Baustellen weg, das Café ist da und mein Baden-Baden ist wieder so schön wie früher“, tröstet er sich schließlich, während er den Eierkorb schultert.

Zurück im Stadtzentrum ist zumindest der Bauzaun in der unteren Sophienstraße gerade rechtzeitig für die Osterfeiertage verschwunden. Der Hase schlägt ein paar Haken um die Passanten herum, und schon steht er vor dem Eiscafé. Voll wie immer ist es da. „Manche Dinge ändern sich eben nie“, freut sich der Osterhase und bestellt einen Espresso.

Als er die Brille abnimmt, ist seine Tarnung natürlich aufgeflogen. Trotz Wollmütze. Aber das Langohr nimmt es locker und schließt Freundschaft mit vier jungen Frauen. Sogar ein paar Eier signiert er schließlich, die Sonnenbrille lässig vor die Ohren geschoben.

„Ich will mal nicht so sein“, sagt er entschuldigend, weil das Eierverstecken nun erst einmal warten muss. Ein paar Autogramme seien schon ok. Man wolle als Promi ja auch sympathisch rüberkommen. Nur Selfies mit Hase gingen natürlich nicht: Schließlich solle es keine Fotodokumente seiner Existenz geben.

Nach der kleinen Pause lassen sich die restlichen Eier dann umso besser verstecken. Ganz in der Nähe hat der Osterhase ein besonderes Eldorado aufgetan. Im vergangenen Jahr hat er schon im Stadtmuseum für einigen Wirbel gesorgt. Diesmal stattet er der Stadtbibliothek einen Besuch ab.

Der Hase ist begeistert. „So viele Osterbücher! Und so viele gute Verstecke! Hier werde ich ganz bestimmt Stammkunde.“ Er fläzt sich auf einen Sessel, nimmt die Sonnenbrille ab und steckt die Nase in ein Buch übers Eierbemalen. „Ein bisschen Last-Minute-Inspiration, und dann kann Ostern kommen.“

So funktioniert das Gewinnspiel

Das Badische Tagblatt und die Badischen Neuesten Nachrichten verlosen insgesamt zwei 100-Euro-Gutscheine in Baden-Baden, einen vom Gasthaus „Auerhahn“, einen von der „Klosterschänke“. Die Teilnahme ist ganz einfach: Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Eier“ an redaktion.gewinnspiel@bnn.de und nennen Sie darin die Anzahl an Eiern, die Sie auf den Fotos in diesem Beitrag insgesamt gezählt haben.

Bitte Absender und Telefonnummer nicht vergessen, damit wir die Gewinner benachrichtigen können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 4. April. Und nun viel Glück!