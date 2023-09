Es bleibt dabei. Die Deutschen sind und bleiben Reiseweltmeister. Nach den Einschränkungen durch Corona frönt auch Mittelbaden wieder der Reiselust. Und die Menschen in Bühl, Rheinmünster, Lichtenau und anderen Kommunen haben gut lachen. Ihnen ermöglicht der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB), in unmittelbarer Wohnortnähe abzuheben. Klar, der FKB ist jetzt nicht Frankfurt. Aber von Söllingen lässt sich doch eine ganze Reihe schöner Ziele erreichen.

Der FKB ist wichtig für die Region. Das ist unbestritten. Und man kommt von dort auch in rund zwei Stunden nach Mallorca. Die Balearen-Insel gehört nach wie vor zu den beliebtesten Reisezielen auch der Mittelbadener. Das beweist die Statistik des FBK. Es wird aber auch deutlich, wenn man mit Reiseveranstaltern beziehungsweise den Profis in den Reisebüros spricht. Und natürlich ist „Malle“ nicht nur Ballermann. Es ist eine vielseitige Insel, die Kultur und Kulinarik bietet, ein Traumziel für Radfahrer und vieles mehr.

Auch beim Reisen schauen die Menschen mehr aufs Geld.

Doch eines zeichnet sich auch ab, die Menschen schauen mehr aufs Geld. Das Preis-Leistungs-Verhältnis zählt immer mehr, das bestätigen die Reiseprofis. Im Zweifel ist es eben dann doch der Türkei-Urlaub all-inclusive, weil man halt in diesen Paketen am meisten für sein Geld bekommt. Und somit wird es natürlich der Öko-Tourismus weiter schwer haben. Dieser Urlaub kostet dann halt doch ein paar Euro mehr.

Über das Fliegen haben wir da noch gar nicht gesprochen. Umweltfreundlich sieht anders aus, aber die Flugzeughersteller arbeiten an Lösungen. Und ich muss ja nicht zwingend fliegen. Ich kann mich auch entscheiden, mit dem Zug in den Urlaub zu fahren. Gut, da komme ich jetzt natürlich nicht auf die Malediven oder in die Karibik.

Fakt ist, das Reisen insgesamt ist nach wie vor auch in Mittelbaden ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und Spaß macht es allemal, in die nähere oder weitere Ferne zu schweifen. Auch etwas in Zeiten, in denen tagtäglich neue Schreckensmeldungen auf uns einprasseln. Da tut eine Auszeit abseits des Trubels doch gut.