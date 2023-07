Bühls Mr. Baseball, Manuel Moretti, ist immer noch aus dem Häuschen. Beim Familientag im Stadion am Felsenrain in Neusatz war mächtig was los und zum Intersquad Game, also dem vereinsinternen Spiel, fanden sich rund 20 Aktive aus der Blackwoods-Familie ein. „Wir haben Zehn gegen Zehn gespielt“, erzählt Moretti. Es sei einfach toll gewesen. Die US-amerikanische Sportart war Anfang Juli in Bühl so präsent wie selten.

Nicht nur der vereinsinterne Spiel- und Aktionstag in Neusatz war ein Erfolg. Beim Spendenlauf der Carl-Netter-Realschule „CNR bewegt“ waren die Blackwoods ebenfalls vertreten. „Kinder und Jugendliche konnten Baseball ausprobieren“, sagt Moretti.

Er leitet die Baseball-Abteilung des TV Bühl, die Vereinsheimat seiner Truppe. Wie er berichtet, machten sich rund 100 Kinder mit dem für Deutschland doch exotischen Sport vertraut. Ebenso zeigten die Blackwoods bei einer Kinderspaß-Aktion Flagge.

Baseballer „Blackwoods Bühl“ weiter auf Nachwuchs-Suche

Auch die stieß beim jungen Publikum auf Interesse. Rund 50 potenzielle Baseballer schnupperten in die Positionen des Fängers (Catchers), Schlagmanns (Batters) und des Werfers (Pitchers) hinein und erfuhren, warum ein Curve Ball so schwer zu werfen beziehungsweise zu schlagen ist und was ein Homerun bedeutet. Und da Stillstand bekanntlich Rückschritt ist und der teilnahmslos verharrende Läufer (Runner) niemals auf der Heim-Platte ankommt, planen die Baseballer aus Bühl bereits in die Zukunft.

„Wir werden uns auch am Kinderferienprogramm der Stadt Bühl beteiligen“, kündigt Moretti an. Am 31. Juli dürfen ab 12.45 Uhr 20 Kinder und Jugendliche von neun bis 18 Jahren die Sportart im Jahnstadion auf Anmeldung kennenlernen. Informationen gibt es auf den Internetseiten der Stadt Bühl. Dort findet sich das gesamte Kinderferienprogramm. Das bietet auch 2023 wieder eine große Bandbreite an Veranstaltungen.

Buntes Kinderferienprogramm in Bühl

Diese reichen allein am letzten Julitag 2023 von Tennis beim TC Bühl über einen Kinderkochkurs für katalanische Küche an der Carl-Netter-Realschule, dann „Heute kochen wir“ in der Praxis für Ernährungstherapie in Bühl, Tanzen in der Cititanzschule Bühl, Tischtennis, Ju-Jitsu und Kickboxen.

Es zählt die Initiative, das verdeutlichte auch Blackwoods-Trainer Ted Hirsch schon einmal in einem Gespräch mit der Redaktion. Und fast geht in dieser Konsolidierungsphase während der Suche nach einer geeigneten Spielstätte in der Kernstadt unter, dass es 2023 seit nunmehr zehn Jahren Baseball in Bühl gibt. Da seien es dann auch mal drei Veranstaltungen an einem Wochenende, weiß Abteilungsleiter Manuel Moretti.