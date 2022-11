Betriebsrat kündigt Demos gegen Stellen-Abbau bei Schaeffler in Bühl an

Die Schaeffler-Belegschaft ist von der Nachricht am Dienstagmorgen völlig überrascht worden: Ihr Unternehmen kündigt den Abbau weiterer Stellen an. 1.300 sollen es weltweit sein, 1.000 davon in Deutschland. Einer von drei hier vor allem betroffenen Standorten ist Bühl.

Da Schaeffler den geplanten Stellenabbau vor allem mit der Entwicklung im Bereich Automotive begründet und Bühl dabei ein sehr wichtiger Standort ist, muss mit einem entsprechenden Anteil der zur Debatte stehenden Arbeitsplätze gerechnet werden.

Die Nachricht ist Stück um Stück nach Bühl gedrungen. Bei einer außerordentlichen Sitzung des Schaeffler-Wirtschaftsausschusses in Schweinfurt erläuterte Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies, dass der E-Motor stärker auf den Markt dränge, als man das erwartet habe.

Das habe Folgen für den Standort Bühl, sagt der Betriebsratsvorsitzende Werner Schmitt: „Gerade das Stammwerk ist verbrennerlastig. Dem müssen wir Rechnung tragen.“ Schmitt hatte gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jürgen Stolz an der Sitzung teilgenommen. Am Dienstagmorgen informierten sie den Bühler Betriebsrat.

Solche Sitzungen bedeuten selten etwas Gutes. Werner Schmitt, Betriebsratsvorsitzender

„Solche Sitzungen bedeuten selten etwas Gutes“, sagt Schmitt. Eine gewisse Vorahnung war wohl bereits schon da. Bei einer Betriebsversammlung in der vergangenen Woche sei auch die Frage nach einem neuen Abbauprogramm gestellt worden. Die Antwort sei aber vage ausgefallen. Jetzt steht das vierte Abbauprogramm in einem Zeitraum von etwa zehn Jahren bevor.

Das Unternehmen habe versichert, ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen zu wollen, stattdessen setze es auf Vereinbarungen zur Altersteilzeit und Aufhebungsverträge. Dennoch begreift Schmitt die Ankündigung als „einschneidend“. Die rasche Abfolge der Abbauprogramme verängstige irgendwann die Mitarbeiter, „und Schaeffler ist dann vielleicht nicht mehr als Arbeitgeber attraktiv“.

Erste Demo in Bühl für den 16. November geplant

In der kommenden Woche werde es in Würzburg ein Treffen der Konzern-Betriebsräte geben. Dann werde auch über Aktionen in der Öffentlichkeit gesprochen. Eine solche sei bereits für den 16. November in Bühl geplant, entweder auf dem Kirchplatz oder dem Europaplatz. Die Kundgebung war im Zuge des aktuellen Tarifkonflikts terminiert worden, jetzt gehe es natürlich vorrangig um die Arbeitsplätze: „Wir hoffen auf eine hohe Beteiligung.“ Anders sei kein Druck auf die Unternehmungsleitung zu erzeugen.

Maja Reusch kennt die Nachricht erst seit wenigen Stunden, als sie mit der Redaktion spricht. Die Zweite Bevollmächtigte der IG Metall in Offenburg hofft, dass es gelingt, das Ausmaß des Stellenabbaus so gering wie möglich zu halten. Die Arbeitnehmer hätten ihren Anteil daran, dass ein Betriebsergänzungsvertrag habe unterschrieben werden können. Das habe es möglich gemacht, vor Ort in die E-Mobilität zu investieren „und nicht in Ungarn oder Serbien“.

Das reiche aber bei einem Standort mit 5.000 Mitarbeitern nicht aus: „Da muss noch mehr kommen.“ Ähnlich argumentiert Werner Schmitt: Der Umbau der Ultraeffizienzfabrik in den Bußmatten I bedeute zwar 500 Arbeitsplätze in der E-Mobilität, aber das genüge nicht.