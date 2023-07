100 Jahre alte Fahrzeuge

Bühl erstrahlt bei einer Oldtimer-Parade in historischem Feuerwehr-Rot

Der Landesfeuerwehrtag in Kehl beginnt mit der Oldtimer-Parade „Nostalgie in Rot“. Sie macht auch in Bühl Station. Dort hat es mit Feuerwehr-Oldtimer eine besondere Bewandtnis.