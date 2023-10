Technischer Defekt sorgt für auslaufendes Restöl in Bühl

Aufgrund eines technischen Defekts hat ein hydraulischer Greifarm bei einem Verladevorgang am Donnerstagvormittag in der „Omerskopfstraße“ versagt und ein Metalltank mit Restöl ist ausgelaufen.

Verursache entfernte sich, ohne den Vorfall bei den Behörden zu melden

Wie die Polizei mitteilte, trat eine nicht festzustellende Menge an Öl aus, geriet auf der Fahrbahn, in einen Abwasserkanal und sickerte in das Erdreich. Weiterhin wurde die Flüssigkeit von vorbeifahrenden Fahrzeugen auf der Straße verteilt. Ohne den Vorfall den Behörden zu melden, entfernte sich der Verursacher vom Ort des Geschehens. Er konnte im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden.

Dem 58 Jahre alten Mann stehen nun Ermittlungen wegen eines Umweltdeliktes ins Haus. Zur fachgerechten Reinigung waren eine Spezialfirma sowie Kräfte der Feuerwehr Bühl im Einsatz. Auch Vertreter des Gewerbe- und Umweltamtes waren vor Ort.