80. Geburtstag

Bühl: Oswald Grißtede hat als Pädagoge und Kommunalpolitiker Maßstäbe gesetzt

Oswald Grißtede trat in Bühl in mehrfacher Hinsicht in Erscheinung: als Pädagoge, als Stadtrat und in vielen weiteren Ehrenamtssparten. Nun darf er feiern.