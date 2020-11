Abhol- und Lieferdienste

Auch ohne Gäste haben Bühler Gastronomen im zweiten Lockdown viel zu tun

Auch während der zweiten Corona-Zwangsschließung in diesem Jahr bieten Gastronomen in Bühl und Umgebung einen Abhol- oder Lieferservice an, mal nur sonntags, mal die ganze Woche. Am Wochenende ist die Nachfrage groß.