Die Fastnacht hat auch in Bühl Auswirkungen. Am Fastnachtssonntag steht der große Umzug durch die Innenstadt auf dem Programm.

Die Besucher sollten einiges beachten. Deshalb hier die wichtigsten Fakten:

Der Bühler Fastnachtsumzug

Mit nahezu 100 Gruppen, darunter zahlreiche mit Motivwagen, bietet er, so eine Pressemitteilung aus dem Rathaus in Bühl, „den zahlreichen Zuschauern kurzweilige Unterhaltung.

Vor und nach dem Umzug können sich die Besucher und die Umzugsteilnehmer im Narrendorf beim Narrenbrunnen auf dem Kirchplatz stärken und einen ausgelassenen Fastnachtssonntag feiern“. Los geht der Umzug um 14.11 Uhr.

Die Umzugsstrecke

Sie führt über Friedrich- und Rheinstraße in die Hauptstraße. Von dort windet sich der närrische Lindwurm bis zur Bühlertalstraße, dann geht es durch das Hänferdorf – über die Herrmannstraße am Erich-Burger-Heim vorbei, schließlich durch die Mühlenstraße bis in die Grabenstraße. Dort löst sich der Umzug auf.

Närrischer Markt in Bühl

Auf dem Markt- und Kirchplatz in Bühl gibt es den närrischen Markt mit seinem Narrendorf. Dort ist vor und nach dem Umzug Betrieb, ebenso am Rosenmontag ab 10.33 Uhr. Veranstalter sind die Narrhalla und die Bühler Kernstadtnarren.

Am Rathaus ist auch der Hotspot, dort versammelt sich auf dem Balkon zur Hauptstraße zum Umzug die Obrigkeit, und der Rathaus-Kreisel, fast schon eine Bühne, aminiert die eine oder andere Gruppe zu einer Soloeinlage.

Linienbusse in Bühl am Fastnachtssonntag

Aufgrund des Fastnachtsumzugs in Bühl am Sonntag, 11. Februar, können die Haltestellen Rathaus, Tankstelle Jäger, Klostergarten (stadteinwärts), Rheinstraße, Bühlertal-/Hauptstraße, Erich-Burger-Heim und Grautenbach von 12 bis etwa 17 Uhr nicht angefahren werden.

Die Fahrgäste nutzen in dieser Zeit auf den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), so eine Pressemitteilung der Stadt Bühl. Für die Haltestelle Klostergarten (stadteinwärts) gibt es eine Ersatzhaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße.

Die Busse der Linien von und in Richtung Ottersweier/Offenburg fahren die Haltestellen ZOB und Gymnasium, die Linie X44 die Ersatzhaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße (stadteinwärts) und Hauptstraße (Klostergarten) sowie am ZOB an.

Die Busse Richtung Altschweier/Bühlertal fahren vom ZOB über den Autobahnzubringer und benutzen ab Altschweier die üblichen Haltestellen.

Anreise ÖPNV von Karlsruhe

Prinzipiell empfiehlt sich eine Anreise per ÖPNV. Der ZOB wie der Bahnhof sind nur wenige Gehminuten vom Narrendorf und der Umzugsstrecke entfernt. Von Karlsruhe fährt alle Stunde (10.07 Uhr, 11.07 Uhr) der RE 2 über Rastatt und Baden-Baden in – laut DB Reiseauskunft – 29 Minuten nach Bühl.

Die S 7 fährt immer um .31 in 46 Minuten vom Bahnhofsvorplatz in Karlsruhe nach Bühl. Zurück geht es mit dem RE 7 um 16.54 Uhr alle Stunde, mit dem RE 2 um 17.21 Uhr alle Stunde. Die S 7 fährt beispielsweise um 18.41 Uhr von Bühl zum Bahnhofsvorplatz in Karlsruhe. Es empfiehlt sich, die Abfahrtzeiten über Internet oder App zu prüfen.

Anreise ÖPNV von Achern

Von Achern aus fährt der RE 2 alle Stunde, so um 10.16 Uhr, 11.16 Uhr und so weiter, in sieben Minuten bis Bühl. Die S 7 fährt ebenfalls alle Stunde, so zum Beispiel um 12.33 Uhr. Sie benötigt ebenfalls rund sieben Minuten. Zurück geht es mit dem RE 7 um 17.05 Uhr, mit der S 7 um 17.18 Uhr, mit dem RE 2 um 17.37 Uhr (jeweils alle Stunde).

Der Bus 7135 fährt um 17.45 Uhr und braucht 22 Minuten. Auch hier empfiehlt sich, über Internet oder App zu prüfen, ob das Verkehrsmittel wirklich fährt und wenn ja, wann genau.

Parken

Die Tiefgaragen stehen den Umzugsbesuchern laut Stadtverwaltung nicht zur Verfügung, da sie an der Umzugsstrecke liegen. Parkmöglichkeiten finden sich im Bühler Süden am Schwarzwaldbad und am Windeck-Gymnasium (Humboldtstraße) sowie im Westen im Unteramthof – gegenüber dem Bahnhof.

Der dortige Pendlerparkplatz ist von der B 3 über die Siemensstraße erreichbar. Im Bühler Osten können die Besucher auf dem Festplatz Kappelwindeck und dem Parkdeck Johannesstraße ihre Autos abstellen.

Sperrungen und Umzugszeiten

Der Umzug formiert sich ab 12 Uhr im Bereich Eisenbahnstraße zwischen Güter- und Friedrichstraße, Herbert-Odenheimer-Straße, Heidlauff-, Elisabethen- und Luisenstraße (ab Steinstraße). Die Strecke von der Oberamthof- über die Güter- und Steinstraße steht für den Umleitungsverkehr zur Verfügung.

Die Aufstellungszone wird bereits ab 12 Uhr, die Umzugsstrecke ab 12.30 Uhr gesperrt. Um 14.11 Uhr beginnt der Umzug.

Umleitungen

Der überörtliche Verkehr wird laut Stadtverwaltung ab der Jägerkreuzung über die K 3749 und die B 3 zum Autobahnzubringer und umgekehrt umgeleitet. Richtung Altschweier/Bühlertal können die Verkehrsteilnehmer am Sonntag nur über die L 83 (Autobahnzubringer) gelangen.

Die innerörtliche Umleitungsstrecke führt ab der Hauptstraße über Friedrich-Ebert-Straße, Im Grün, Thomas-Mann-Straße zur Rheinstraße sowie ab der Rheinstraße über Steinstraße, Güterstraße, Oberamthofstraße, Humboldtstraße und Adalbert-Stifter-Straße zur K 3749. Die Hauptstraße aus Richtung Ottersweier ist bis zur Oberweierer Straße befahrbar. Entlang der Aufstellungs- und Umzugsstrecke gilt ein Haltverbot.