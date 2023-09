Bühler Bauernmarkt: Von der Rehkitz-Rettung zur Direktvermarktung

Der Bühler Bauernmarkt findet am 16. September zum 24. Mal statt. In der Innenstadt erwarten die Besucher 64 Stände. Obst und Gemüse, lebende Tiere und moderne Mobilität sind zu erleben.

„Ein Fest jagt das nächste“, stellt Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) fest. Kaum ist das Zwetschgenfest vorbei, steht in Bühl die nächste Großveranstaltung an. Bereits am kommenden Samstag, 16. September, lockt der Bauernmarkt das Publikum von 9 bis 16 Uhr in die Innenstadt. „Die Großveranstaltung findet bereits zum 24. Mal statt und wird ebenso oft von Susanne Panther organisiert“, berichtet Schnurr. „Es ist ein Format, das sich im Laufe der Jahre entwickelt hat.“ Mit von der Partie seien nicht nur Erzeuger und Weiterverarbeiter der landwirtschaftlichen Produkte. Auch Mobilität und Energie sind als Themen längst angekommen.

Susanne Panther von der Stadtverwaltung listet insgesamt 64 Teilnehmer auf. „34 von ihnen sind Direktvermarkter“, erklärt sie. Auch neue Marktbeschicker sind in diesem Jahr dabei. Panther nennt als Beispiel die Rehkitz-Rettung des Tierschutzvereins Bühl. Die Stadt, die sich seit Jahresbeginn offiziell Zwetschgenstadt nennen darf, informiert an einem eigenen Stand über das Thema Zwetschgen. Auch lebendige Tiere sind wieder zu sehen. Dieses Mal werden es Schafe sein. Auf Schweine müssen die Besucher in diesem Jahr verzichten.

Die Stände präsentieren sich den Gästen nach einem bestimmten Ordnungssystem. „Im Norden der Innenstadt ist die Ökologie angesiedelt“, berichtet Panther. „In der Eisenbahnstraße stehen beispielsweise die städtischen Stände.“ Der Bauernmarkt erstreckt sich in der Hauptstraße zwischen Nordtor und Bühlertalstaße und im östlichen Bereich der Eisenbahnstraße.

Marmelade und Hochprozentiges stehen nebeneinander

Der Markt findet im Rahmen der landesweiten „Gläsernen Produktion“ statt. Neben Obst und Gemüse werden Marmelade und sogar Hochprozentiges angeboten. All dies wächst direkt vor unserer Haustür, muss also keine langen Wege zurücklegen, bis es beim Verbraucher auf dem Tisch landet.

Die Biomusterregion erhält beim Bühler Bauernmarkt ebenfalls eine Plattform. Sie ist laut Pressemitteilung aus dem Rathaus gleich mit mehreren Ständen vertreten. Themen wie Humusaufbau im Garten sind dabei. Landwirte können sich über regenerative Landwirtschaft informieren.

Weltladen Bühl feiert 30-jähriges Bestehen

Natur- und Klimaschutz waren schon immer beim Bauernmarkt vertreten. Auch über umweltfreundliche Mobilität wird informiert. So stellen Zweirad-Händler aus. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) codiert Fahrränder und macht sie sicher gegen Diebstahl. „Radkultur“ prüft kostenlos die Fahrräder der Besucher auf Mängel. Noch besser: Wenn es möglich ist, werden sie an Ort und Stelle repariert.

Ein „Faires Frühstück“ serviert der Weltladen Bühl anlässlich seines 30-jährigen Bestehens am Samstag von 9 bis 12 Uhr im katholischen Gemeindehaus in der Wiedigstraße. Christian Gospos hält um 13.30 Uhr im Friedrichsbau den Vortrag „Von der Brache zum Bioland“. Dabei geht es um die „leise Revolution im Weinbau“.

Bereits am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr ist im Friedrichsbau der Film „Agrarwende jetzt“ bei freiem Eintritt zu sehen. Die Dokumentation läuft 100 Minuten. Bertram Verhaag wirft einen Blick auf die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall und deren Gründer Rudolf Bühler.

Die Innenstadtgemeinschaft „Bühl in Aktion“ (Bina) ist am Samstag beim Bauernmarkt ebenfalls mit von der Partie. Die Geschäfte sind von 9 bis 16 Uhr geöffnet.