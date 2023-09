Bühler Nachhaltigkeitstage: Von der Fledermaus zum Bio-Gericht

Am Donnerstag geht es los. Die Bühler Nachhaltigkeitstage, die eigentlich Nachhaltigkeitswochen sind, dauern vom 14. September bis 8. Oktober. „Bei uns geht es mit Festen und Veranstaltungen munter weiter“, stellt Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) unmittelbar nach dem Ende des 74. Zwetschgenfestes fest. „Wir haben ein breites Programm mit Veranstaltungen und Mitmachaktionen vorbereitet.“

Martin Andreas, der Klimaschutzmanager der Stadt, berichtet, dass das Programm von sechs Wochen bei der ersten Auflage auf nun drei Wochen gebündelt wurde. „Thematisch werden wir weitere Schwerpunkte setzen“, stellt er fest.

Marco Feit, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Bühl, sponsert den Klimaschutzpreis und zwei weitere Veranstaltungen im umfangreichen Programm. „Nachhaltigkeit ist in der Strategie unserer Bank verankert“, sagt er. „Zur Nachhaltigkeit gehört nicht nur Umweltschutz, es geht auch um soziale Aspekte. Wir sind glücklich, dass unsere Heimatstadt in dasselbe Horn bläst wie wir.“

Der städtische Pressesprecher Matthias Buschert hebt die Höhepunkte hervor: „Am bedeutsamsten sind die Stadtrallye, der Bio-Markt als Auftakt der Bio-Woche und der Klimagerechtigkeits-Vortrag am 5. Oktober.“ Für die beiden Bewerber für den Klimaschutzpreis können die Bühler vom 14. September bis 8. Oktober abstimmen. Er ist mit 2.500 Euro dotiert.

Alles dreht sich um Fledermäuse

Die Nachhaltigkeitstage starten am 14. September um 19.30 Uhr im Friedrichsbau mit einer Informationsveranstaltung zur Aktion „Mein Nistkasten“ mit anschließender Fledermaus-Exkursion mit Fledermausexperte Christopher Paton. Bei der Aktion erhalten Privatleute nach Mitteilung der Stadt kostenlos Nistkästen für Fledermäuse oder Schwalben sowie die fachliche Beratung, um selbst Botschafter für diese Nützlinge zu werden.

„Am Freitag, 15. September, folgt von 10 bis 20 Uhr der deutschlandweite Park(ing) Day, an dem die öffentlichen Parkplätze entlang der Hauptstraße in Bühl (von Grabenstraße bis Wiediggasse) für einen Tag belebt werden“, berichtet Buschert. Dies könne durch künstlerische Aktionen, Pflanzen, Sitzgelegenheiten sowie Spiel- und Infoständen geschehen, mit dem Ziel, dass Raum für Begegnung, Freizeit und Erholung entstehe.

Am Freitag, 29. September, beginnt die Bio-Woche der Biomusterregion Mittelbaden. Der Auftakt wird nach Mitteilung der Stadt mit einem Bio-Markt in Bühl von 15 bis 20 Uhr gefeiert. „Auf dem Marktplatz kann man bei leckeren Bio-Gerichten und Bio-Getränken aus der Region sowie Versucherlen und in musikalischem Rahmen verweilen“, sagt Buschert. „Für die Jüngsten gibt es eine Bastelmöglichkeit. Um 17 Uhr wird die in zehn Tagen mehr als 30 Veranstaltungen im Landkreis Rastatt, dem Ortenaukreis und dem Stadtkreis Baden-Baden umfassende Bio-Woche auf dem Bio-Markt durch OB Hubert Schnurr und Bio-Akteure der Region offiziell eröffnet.“

Das Thema Klimagerechtigkeit findet laut Buschert besondere Beachtung. Am Donnerstag, 5. Oktober, um 18 Uhr, lädt die Stadt zu einem Vortrag mit Podiumsdiskussion in den Friedrichsbau ein. „Auf dem Weg zur Klimagerechtigkeit“ lautet nicht nur das Buch des Referenten Ulrich Brasche, der 1995 zum Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Brandenburg ernannt wurde, sondern auch das Thema des Abends.