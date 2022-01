Für die Bühlertäler Friseurmeisterin Barbara Mardo ist es unvorstellbar wie es sein muss, vor den Ruinen der eigenen Existenz zu stehen. Umso mehr freut sie sich nun, dass sie einer Kollegin in Bad Neuenahr-Ahrweiler helfen kann, sich eine neue Zukunft aufzubauen.

„Die Saloninhaberin hatte nur noch ihren Meisterbrief retten können und auch der war total verschlammt“, erzählt sie sichtlich berührt von den katastrophalen Auswirkungen des Hochwassers, das auch den Friseursalon Chic von Simone Manhillen in Bad Neuenahr-Ahrweiler komplett zerstört hat.

Dieser Tage hat sie zusammen mit Stefan Hauser-Schmieg aus Pforzheim, der den Transport organisierte und finanzierte, ihre komplette Salonausrüstung in die Pfalz gefahren und an die Kollegin übergeben. Ein Augenblick, der beiden Frauen Tränen in die Augen getrieben hat und wohl für beide auch unvergessen bleiben wird. Für Barbara Mardo, die mit ihrer ehemaligen Ausstattung nun eine Existenz gesichert hat und für Simone Manhillen, die nun wieder eine Perspektive hat.

Doch der Reihe nach. Als Barbara Mardo im Mai 2020 nach fast 50 Jahren Berufsleben in Ruhestand ging, hatte sie noch die Hoffnung, dass ihr Salon in der Bühlertäler Katzenbachstraße einen Nachfolger findet. Doch Corona erschwerte eine Neueröffnung, so dass der Salon leer stand.

Ganzer Friseursalon von der Flut im Ahrtal zerstört

Als Barbara Mardo die Bilder vom Hochwasser sah und sich ausmalte, dass es sicherlich auch Kollegen von ihr getroffen hat, griff sie im Sommer zum Telefonhörer und versuchte über die Firma Goldwell einen Kontakt zu einem betroffenen Betrieb herzustellen. Der Gebietsbetreuer berichtete Barbara Mardo vom Schicksal des Salon Chic. Schon nach dem ersten Telefonat in dem sie hörte, dass der ganze Betrieb komplett von durchströmendem Wasser und Schlamm vernichtet worden sei, stand für Mardo fest, ihr Inventar zu spenden. Und so begann sie im Sommer Kiste für Kiste zu packen.

Mittlerweile hat Simone Manhillen auch neue Räume in Aussicht. „Die Salonausstattung könnte sie aber nicht mit eigenen finanziellen Mitteln stemmen“, weiß Mardo. Mit der Bühlertäler Ausrüstung steht nun einem Neuanfang nicht mehr viel im Weg. Die Ausstattung ermöglicht die Bedienung von bis zu sieben Kunden.

Schließlich überließ Mardo ihr drei Frisiertische, die beidseitig nutzbar sind samt Spiegeln und Fußstützen; ebenso mehrere Rückwärtswaschplätze, ein Vorwärtswaschplatz sowie die dazugehörigen Frisierstühle, Trockenhauben und spezielle Wärmehauben nach Farbbehandlung. Dazu kommen fahrbare „Arbeitsboys“, auf die die gesamten Utensilien gepackt werden können. Auch die nötigen Regale wurden mit dem 7,5 Tonner diese Woche nach Bad Neuenahr transportiert.

Bürsten, Pinsel und Wickler für den Friseursalon im Ahrtal

Daneben hat Barbara Mardo zig Kartons gepackt, in denen sich all das befindet, was es braucht, um Kundinnen neue Haarprachten zu zaubern: Penibel gereinigte Wickler aller Art, Klammern, Kämme, Bürsten Pinsel und Haarfarbe aber auch Übungsköpfe, Haarsauger, Handtücher und Fön finden sich in den fein säuberlich beschrifteten Kartons.

Erst im Jahr 2004 hatte Mardo ihren Betrieb komplett renoviert und das neue Mobiliar angeschafft. Ein Jahr nach dem 100-jährigen Bestehen des Familienbetriebes, verabschiedete sie sich in den Ruhestand. Im ehemaligen Salon Mardo ist mittlerweile ein Yogastudio eingezogen.

Die Idee von Barbara Mardo eine Friseurmeisterin im Ahrtal zu unterstützen, stieß auch im Freundeskreis auf gute Resonanz. Spontan bot sich denn auch ein Freund der Familie an, den Transport zu übernehmen und zu finanzieren. Stefan Hauser-Schmieg vom gleichnamigen Autohaus in Pforzheim steuerte den Kleinlaster und brachte zusammen mit Barbara Mardo die wertvolle Fracht vom badischen Bühlertal ins pfälzische Ahrweiler.