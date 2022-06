„Der Mittelberg ist ein kleiner Mythos“

Scheidender SV Bühlertal-Trainer Johannes Hurle über Abschiedsschmerz, Erinnerungen und Fußballplätze in Oberbayern

Johannes Hurle führte den SV Bühlertal als Trainer mit gerade einmal 28 Jahren zurück in die Fußball-Verbandsliga. Nach vier erfolgreichen Spielzeiten endet seine Zeit in Bühlertal am Samstag. Für uns hat er ein Fazit gezogen und einen Ausblick gegeben.