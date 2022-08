Unangenehmer Badegast in Bühlertal: Polizei nimmt 40-Jährigen vorläufig fest

Zu einem Großeinsatz ist es am Sonntag in einem Freibad in Bühlertal gekommen. Die Polizei hat einen Mann wegen seines unangemessenen Verhaltens festnehmen müssen.

Ein 40-jähriger Badegast hat am frühen Sonntagabend in Bühlertal einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten mitteilte, ereignete sich der Vorfall in einem Freibad in der Hauptstraße.

Die Badeaufsicht meldete gegen 17.15 Uhr einen alkoholisierten Mann, der sich anderen Badegästen gegenüber äußerst unangenehm verhalten hätte.

Bei der Ankunft der Polizei bestätigte ein Atemalkoholtest einen Wert von zwei Promille. Zuvor habe der 40-Jährige nur widerwillig das Bad verlassen. Außerdem stellte sich bei der Überprüfung seiner Personalien heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl wegen Sachbeschädigung vorlag. Zwar versuchte er daraufhin zu flüchten, konnte aber durch die Beamten wieder eingeholt und festgenommen werden.

Mann verletzt zwei Beamte

Der Mann zahlte die offene Geldstrafe von mehreren hundert Euro und konnte so eine mögliche Haft umgehen. Während dem Einsatz verletzte der 40-Jährige zwei Polizisten. Ihn erwartet nun ein weiteres Ermittlungsverfahren.