Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bühlertal ist am Sonntagmittag hoher Sachschaden entstanden. Aus der Brandwohnung wurden drei Hunde gerettet.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bühlertal ist am Sonntag hoher Schaden entstanden. Nach Informationen der Redaktion wurden Anwohner leicht verletzt.

Außerdem musste die Feuerwehr drei Hunde aus der Brandwohnung retten.

Das Feuer brach wohl gegen 11 Uhr in einer Wohnung in der Hauptstraße in Bühlertal aus – nach Mitteilung der Polizei auf dem Balkon der Wohnung.

Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bühlertal am Brandort eintrafen, stand die Wohnung bereits komplett in Flammen. Durch das beherzte Eingreifen der Wehrleute konnte jedoch ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser oder die anderen Wohnungen in dem Haus verhindert werden.

Polizei beziffert Sachschaden nach Brand in Bühlertral auf 200.000 Euro

Die menschlichen Bewohner hatten sich ins Freie retten können. Bei ersten Löschversuchen hatten sich Anwohner leicht verletzt. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es nach Informationen dieser Redaktion, drei Hunde unverletzt aus der brennenden Wohnung zu retten.

Die Polizei, die die Ermittlungen wegen des Brandes aufgenommen hat, konnte am Sonntag zur Ursache noch nichts sagen. Man gehe von einem Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro aus, hieß es weiter. Die Wohnung sei durch den Brand unbewohnbar geworden.