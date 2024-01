Leerstand im „Nordtor“

C&A verabschiedet sich Ende Januar nach nur zehn Jahren aus Bühl

C&A schließt Ende Januar seine Filiale in Bühl. Zu den Hintergründen will der Modekonzern nichts sagen. Im Bühler „Nordtor“ droht am Eingang zur City ein Leerstand. OB Hubert Schnurr bezeichnet das als „fatal“.