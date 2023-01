Carl-Netter-Realschule in Bühl plant Austausch mit Schule in Slowenien

Die Carl-Netter-Realschule strebt eine Partnerschaft mit einer Schule in Novo Mesto an. Bereits im Mai dieses Jahres kommt eine Schülergruppe aus der slowenischen Stadt nach Bühl, der Gegenbesuch ist für den September vorgesehen. Das sagte bei den Haushaltsberatungen im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats Klaus Dürk, der Fachbereichsleiter Bildung – Kultur – Generationen.

Novo Mesto ist eine Stadt im Südosten von Slowenien, deren Einwohnerzahl mit der von Bühl vergleichbar ist. Sie liegt im Südosten des Landes, etwa 60 Kilometer von der kroatischen Grenze entfernt. Dank der gemeinsamen spanischen Partnerstadt Vilafranca stehen die beiden Städte seit 2015 in Verbindung. Einen fachlichen Austausch pflegen die beiden Mitglieder des europäischen Städtenetzwerks beispielsweise im Bereich Tourismus, sie sind aber auch Partner bei der jährlich stattfindenden Jugendfreizeit Youto.

Die Carl-Netter-Realschule hatte seit Jahren keinen Partner mehr für einen Schulaustausch. Die Kooperation mit Schulen im spanischen Vilafranca und in Irland war eingeschlafen, berichtet Schulleiter Steffen Faller im Gespräch mit der Redaktion. Während der Corona-Pandemie habe die Stadt zunächst den digitalen Kontakt aufgebaut, was einen Online-Unterricht ermöglicht habe, sagte die städtische Partnerschaftsbeauftragte Bettina Streicher.

Da die Zusammenarbeit mit Novo Mesto sehr gut sei, habe sich die Gelegenheit geboten, einen Schritt weiter zu gehen und den Austausch zu planen, zumal Englisch in Slowenien gängig sei und auf diese Weise auch an der Carl-Netter-Realschule diese Fremdsprache weiter gestärkt werden könne.

Schulzentrum Novo Mesto ist die größte Berufsschule in Slowenien

Im vergangenen November reiste Klaus Dürk gemeinsam mit Faller und zwei Englisch-Lehrerinnen nach Slowenien: „Wir haben dort einen Schüleraustausch vereinbart“, sagte er. Das Schulzentrum Novo Mesto ist laut Faller die größte Berufsschule im Land und beherberge die unterschiedlichsten Schulzweige.

Einer davon sei ein Technisches Gymnasium, und mit diesem organisiere die Carl-Netter-Realschule einen Austausch. Im Mai werde eine etwa 20-köpfige Schülergruppe aus Slowenien in Bühl erwartet. In Novo Mesto richtet sich das Angebot an die zehnte Jahrgangsstufe, in Bühl an die neunte.

Walter Seifermann (GAL) hatte bei den Haushaltsberatungen wie in den Jahren zuvor das Ziel formuliert, „dass jeder Schüler einmal zum Austausch geht“. Das sei schwierig, „aber die Verwaltung sollte hier ihre Anstrengungen erhöhen“. Gerade nach dem Ende der Corona-Pandemie müsse sie an dem Thema dranbleiben. Bettina Streicher stimmte ihm zu, dass ein Austausch unter Jugendlichen sehr wichtig sei: „Das ist eine der besten Arten, ein anderes Land kennenzulernen“.

Das Windeck-Gymnasium pflege einen Austausch mit Schulen in Melrose, Vilafranca und Villefranche, informierte Streicher. Grundschulen aus Weitenung und Vimbuch hätten regelmäßigen Kontakt mit französischen Schulen, ergänzte Dürk. Pit Hirn (SPD) riet dazu, nicht allein auf die Schulen zu schauen. Auch Sportvereine pflegten den Austausch.