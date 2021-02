Wie schnell dort ein Industriegebiet erweitert und zwei Wohngebiete erschlossen wurden, das fand ich beeindruckend. Innerhalb von vier Jahren sind parallel zwei wirklich große Wohngebiete entstanden. Das führte zu einem enormen Wachstum, von 1.800 auf 2.300 Einwohner. Dann sah man, dass Kindergarten und Schule nicht mehr ausreichen und hat sie für fünf Millionen Euro ausgebaut. Durch das erweiterte Industriegebiet erwartet man jährlich über eine halbe Million Euro mehr an Steuereinnahmen. Da lässt sich bei einer solchen Kommune schon gut mit gestalten, auch wenn da vor allem Logistik untergekommen ist, was viel Flächenverbrauch für vergleichsweise wenig Arbeitsplätze bedeutete. Für Vimbuch wäre das nicht wünschenswert. Es ist aber schon toll, wie schnell das geht, und bedenklich, wie lange so etwas bei uns dauert. Das letzte Baugebiet in Vimbuch hat sich über zwölf Jahre gezogen. Dabei sind wir doch ein Europa mit ähnlichen Vorgaben, sollte man meinen. Allerdings wurden auch problematische Details in den Baugebieten, beispielsweise bei Zufahrten, in Kauf genommen. Das wäre bei unserer Genauigkeit so wohl nicht akzeptiert worden.