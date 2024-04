Design aus Baden

Design-Murmelbahn „Marbolous“ aus Bühl erhält Design-Preis und rollt in New Yorker Museum

Im New Yorker Museum of Modern Art war das Produkt aus Bühl ein Verkaufsschlager. Nun erhalten die beiden Bühler Unternehmensgründer Jan Friedmann und Sebastian Sauerbeck einen Preis in Mailand.