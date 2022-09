Fahrer ignoriert in Bühl rote Ampel und stößt in entgegenkommendes Auto

Weil ein Autofahrer am Dienstag in Bühl das Rotlicht missachtet hatte, ist es zu einem Unfall gekommen.

Eine Kollision in Bühl hatte am Dienstagabend drei Verletzte und einen Sachschaden von 50.000 Euro zur Folge. Wie die Polizei informierte, war ein 65-Jähriger gegen 20.45 Uhr auf der Rheinstraße unterwegs und hielt wegen Rotlichts an. Trotzdessen, dass der Mann geradeaus weiter fahren wollte, setzte er seine Fahrt bereits beim Grünlicht für Rechtsabbieger fort.

Daraufhin stieß er mit einem Auto zusammen, welches in die Kreuzung Rheinstraße/Industriestraße einfuhr. Durch den Aufprall wurden ein Fahrer und zwei Insassen leicht verletzt.