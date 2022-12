Werner Vetter ist vermutlich der umweltfreundlichste Journalist in Mittelbaden. Für die Fotosafari zur 32. Ausgabe des Kalenders „Bilder unserer Heimat“ hat der 73-Jährige sämtliche Strecken zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zurückgelegt.

„Auf Motivsuche bin ich mehrmals nach Sinzheim, Rheinmünster und Lauf geradelt“, berichtet er. „Ich trete immer noch mit reiner Muskelkraft in die Pedale. Da bringen mich Steigungen zwar oft ins Schwitzen, aber Anstrengung soll ja gesund sein.“ Häufig wird Vetter auf seinen Touren von seiner Frau Gisela begleitet. „Während ich nach schönen Motiven suche, genießt sie am Ziel die schöne Aussicht“, scherzt der Fotograf.

Der Qualität seiner Fotos tun die körperlichen Anstrengungen jedenfalls keinen Abbruch. Sie sind immer ein Hingucker. Selbst Standardmotive wie Ehrungen, die Vetter regelmäßig für diese Zeitung fotografiert, sind bei ihm nicht nur technisch perfekt, sondern werden auch sorgfältig choreografiert.

Werner Vetter fotografiert seit Ende der 1950er

Vetter arbeitet seit viereinhalb Jahrzehnten als freier Wort- und Bildjournalist für diese Redaktion. Seit 1991 fotografiert der Bühler außerdem für den Kalender „Bilder unserer Heimat“, der im Verlag der Sparkasse Bühl erscheint.

Dass ihm das so gut gelingt, mag daran liegen, dass er bereits als Junge Ende der 1950er Jahre mit dem Fotografieren begonnen hat, und zwar mit einer legendären Kamerabox im Format sechs mal sechs Zentimeter. Aus beruflichen Gründen richtete der freie Journalist später ein eigenes Fotolabor ein, das zu Beginn des neuen Jahrtausends digitalen Kameras und Bildbearbeitungstechnik am PC weichen musste.

Durchaus überraschend fotografiert der Perfektionist mit einer Fujifilm mit dem kleineren APS-C-Sensor. Die Entscheidung gegen den bei Profis üblichen Vollformat-Sensor hat er bewusst getroffen. „Wegen der größeren Schärfentiefe“, sagt Vetter. Doch auch das deutlich geringere Gewicht der APS-Kameras spielt eine Rolle. Schließlich ist Vetter mit dem Fahrrad unterwegs.

Die aufwendige digitale Bearbeitung seiner Fotos mit dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop entspricht den Ansprüchen, die Vetter auch im Fotolabor an seine Arbeit gestellt hat. Der Bühler, der in analogen Zeiten immer die Fuji-Diafilme mit hoher Farbsättigung bevorzugt hat, schiebt für seine Landschaftsaufnahmen auch am Computer gerne am Farbregler, um die gewünschte Stimmung zu erhalten.

Mit dem aktuellen Kalender sind es insgesamt 446 Kalenderfotos, die Vetter in mehr als drei Jahrzehnten geschossen hat. Die 14 Fotos für den neuen Kalender sind in Bühl, Bühlertal, Ottersweier, Lauf, Sinzheim und Rheinmünster entstanden. Das sind die sechs Gemeinden, in denen die Sparkasse Bühl aktiv ist. „Von Beginn an hat hinter dem Kalender die Idee der Regionalität gestanden“, berichtet Vetter.

Silvia Hörth, die bei der Sparkasse für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ist innerhalb des Kreditinstituts für den Kalender verantwortlich. Gemeinsam mit ihr wählt Vetter die Motive aus.

„In diesem Jahr gab es eine besondere Schwierigkeit“, berichtet er. „Der Verlag Walter Medien, bei dem der Kalender seit 14 Jahren gedruckt wird, hat schon im Frühjahr auf drohende Lieferengpässe beim Druckpapier aufmerksam gemacht. Deswegen mussten die Fotos schon im Juni zusammengestellt sein. Damit konnte ich keine Fotos aus dem Sommer beisteuern.“

Auch die Folgen der Pandemie machten die Arbeit schwierig. „Wegen der Corona-Beschränkungen sind im vergangenen Jahr fast alle Publikumsveranstaltungen, wie Feste und Konzerte, und damit viele Fotogelegenheiten ausgefallen“, bedauert der Fotograf.

Kostenloser Kalender Der Kalender mit Fotos von Werner Vetter liegt in allen Beratungscentern und Filialen der Sparkasse Bühl kostenlos zum Mitnehmen bereit.

Das Februar-Motiv ist eines der wenigen im Kalender, die Vetter in der von Corona noch stark eingeschränkten Fastnachtskampagne 2022 aufgenommen hat. Es zeigt die Bühler Hexenkids, die auf dem Marktplatz ihren Showtanz präsentierten.

Ergebnis einer Fahrradtour nach Lauf ist das April-Foto. Hinter den blühenden Obstbäumen ragt die Burgruine Neu-Windeck auf.

Eindrucksvoll ist auch das Dezember-Bild. „Als Fotograf habe ich die berühmte blaue Stunde eines ersten Weihnachtsfeiertags genutzt, damit die Helligkeit des Himmels mit dem Licht der illuminierten Türme der Pfarrkirche St. Peter und Paul und des Bühler Rathauses zusammenpasst“, erzählt Werner Vetter. Der Bühler hat mit seinem neuen Kalender einmal mehr bewiesen, dass er zu den besten Fotografen in Mittelbaden zählt.