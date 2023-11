Welche Plätzchen sind auf dem Weihnachtsteller immer als erste weg? Vor allem hier bei uns im Südwesten gibt es auf diese Frage in einer großen Zahl der Fälle eine klare Antwort: Hildabrödle.

„Wenn ich irgendwohin einen Weihnachtsteller mitbringe, sind die immer als erstes verschwunden“, sagt Fabian Böckeler.

Und das, obwohl die Weihnachtsteller, die so ein Böckeler mitbringt, einiges hermachen. „Bei uns ist kaum eine Sorte doppelt drauf, aber die Hildabrödle sind immer der klare Favorit.“

Die Böckelers haben in der Region einen bekannten Namen

Das Familienunternehmen – bestehend aus Vater Stefan, Mutter Petra und den drei Söhnen Christian, Sebastian und Fabian – wurde 1932 in Bühl gegründet, wo bis heute die Manufaktur steht.

Darüber hinaus gibt es in Karlsruhe, Ettlingen, Baden-Baden und natürlich am Heimatstandort die beliebten Kaffeehäuser der Böckelers. 138 Menschen arbeiten heute in dem Unternehmen, davon alleine 45 in der Produktion und Anlieferung.

Dort, in der Manufaktur in Bühl, glühen die Öfen gerade mit dem, was für die Firma mit als wichtigstes Geschäft des Jahres gilt: der Produktion von Weihnachtsplätzchen. Vanillekipferl, Haselnuss-Makronen, Springerle, und Zimtsterne werden auf riesigen Palettenwagen gebacken und in großangelegten Aktionen auf Weihnachtsgebäckteller verteilt.

Und natürlich Hildabrödle.

Die Hildabrödle kommen aus der Region

Die schon von weitem sichtbaren Plätzchen mit der großzügigen Puderzuckerschicht und der roten Marmelade sind bekanntlich eine badische Erfindung und heißen in anderen Teilen Deutschlands „Linzer Plätzchen“ oder „Spitzbuben“.

Benannt sind sie hierzulande nach Großherzogin Hilda, geborene von Nassau, der letzten Großherzogin von Baden, die sie der Überlieferung nach selbst gerne gegessen und auch gebacken hat. In Kriegszeiten soll sie sie sogar an das hungrige Volk verteilt haben.

Warum Hildabrödle Jedermanns Liebling sind

Dass Hildabrötle „Everybody’s Darling“, also: Jedermanns Liebling, sind, erklärt sich Fabian Böckeler mit mehreren Gründen. „Die Farbe rot ist einfach ein Hingucker, der schon Kindern gut gefällt“, erklärt er. Geschmacklich sei es das Spiel aus süß und sauer, das die Pätzchen auszeichnet.

Um dieses Spiel noch mehr herauszustellen, wird im Familienrezept der Böckelers für Hildabrödle ausschließlich hausgemachte Himbeer-Johannisbeer-Marmelade verwendet.

„Durch die Johannisbeere kommt noch mehr Säure dazu“ sagt Fabian Böckeler. Zudem wird der Marmelade zum Schluss aus demselben Grund noch Zitronensaft hinzugefügt. Wer die Hildabrödle der Böckelers nachbacken möchte, kann aber natürlich auch eine andere Marmelade verwenden. Hauptsache selbstgemacht.

Das Rezept für die Hildabrödle

Das Rezept ergibt in etwa 50 Plätzchen. Der Mürbeteig wird laut Fabian Böckeler am besten bereits am Vortag gemacht. Pektin ist eine pflanzliche Alternative zu Gelatine und ist in gut sortierten Supermärkten und großen Drogeriemärkten zu finden.

Für den Buttermürbeteig

160 g Puderzucker

320 g Butter, kalt und in Stücken

64 g Eigelb

Mark einer 1/2 Vanilleschote

4 g Salz

480 g Mehl

3 g Backpulver

Für die Marmelade

259 g Johannisbeeren

50 g Himbeeren

600 g Zucker

5 g Pektin

10 g Zitronensaft