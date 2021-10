Zeugen gesucht

Hoher Sachschaden durch Sattelzug in Bühl

Bei einem missglückten Wendemanöver hat am Donnerstagmittag ein Sattelzug in der Fridolin-Stiegler-Straße in Bühl eine Hinweistafel beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Schätzungen etwa 5.000 Euro.